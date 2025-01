萬千星輝頒獎典禮2024完整得獎名單｜龔嘉欣張振朗爆冷奪視帝、后

TVB萬千星輝頒獎典禮2024於2025年1月19日舉行,以下為最新完整得獎名單。

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

《無窮之路IV——一帶一路》

陳貝兒憑《無窮之路IV——一帶一路》奪獎。(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB劇集

《黑色月光》

《黑色月光》奪大灣區最喜愛TVB劇集。(節目截圖)

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB男主角

馬國明《飛常日誌》

馬國明又有天然呆。(陳順禎攝)

馬國明又有天然呆。(節目截圖)

馬國明又有天然呆。(節目截圖)

恭喜馬國明。(節目截圖)

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB女主角

楊茜堯《黑色月光》

楊茜堯。(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|飛躍進步男藝員

阮浩棕

阮浩棕(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|飛躍進步女藝員

陳曉華

萬千星輝2024|陳曉華四度提名終奪女飛躍 由被嘲黐脷筋躍成劇后

陳曉華(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳衣著男、女藝人

陳豪、王敏奕

陳豪(陳順禎攝)

王敏奕(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女配角

傅嘉莉

傅嘉莉(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男配角

林景程

林景程實至名歸。(陳順禎攝)

林景程好緊張。(節目截圖)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳電視歌曲

《這個家》姚焯菲《愛·回家之開心速遞》

姚焯菲(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目

《獎門人感謝祭》

《獎門人感謝祭》(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB劇集

《企業強人》

《企業強人》(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB男主角

張振朗

張振朗(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB女主角

張曦雯

張曦雯(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳綜藝節目

《中年好聲音2》

《中年好聲音2》

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳資訊及專題節目

《東張西望》

一眾「東張女神」。(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|專業精神獎

體育組

體育組(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男新人

張馳豪,他講得獎感言時更大讚樂易玲發現到他的潛能。

張馳豪(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女新人

陳懿德,講得獎感言時特別多謝「好朋友」,然後台下又影住羅天宇。

陳懿德(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男主持

區永權

區永權

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女主持

陳貝兒

陳貝兒(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|萬千光輝演藝大獎

鍾志光

鍾志光(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男主角

張振朗

張振朗(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女主角

龔嘉欣

龔嘉欣(陳順禎攝)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳劇集

《反黑英雄》

萬千星輝2024紅地毯|東張女神摀底身搶鏡 Honey超低胸「跌出來」

萬千星輝2024紅地毯二|兩大女星鬥長腿 「聲夢小花」狂透視

萬千星輝2024紅地毯三|十強視后最索人妻谷盡 楊茜堯高貴現身

萬千星輝頒獎典禮2024|10強提名名單

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男主角

1.王浩信(黑色月光)

2.黎耀祥(巾幗梟雄之懸崖)

3.鄭則士(神耆小子)

4.馬國明(飛常日誌)

5.陳豪(企業強人)

6.羅子溢(婚後事)

7.黃宗澤(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

8.陳展鵬(逆天奇案2)

9.譚俊彥(企業強人)

10.張振朗(反黑英雄)

TVB官方場刊照片-最佳男主角

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女主角

1.蔣祖曼(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

2.龔嘉欣(企業強人)

3.蔡思貝(飛常日誌)

4.張曦雯(企業強人)

5.胡定欣(巾幗梟雄之懸崖)

6.林夏薇(黑色月光)

7.楊茜堯(黑色月光)

8.姚子羚(反黑英雄)

9.陳自瑤(婚後事)

10.蔡潔(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

TVB官方場刊照片-最佳女主角

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男配角

1.朱敏瀚(飛常日誌)

2.張頴康(逆天奇案2)

3.袁偉豪(反黑英雄)

4.林景程(反黑英雄)

5.姜大衞(企業強人)

6.蕭正楠(巾幗梟雄之懸崖)

7.羅天宇(巾幗梟雄之懸崖)

8.何廣沛(黑色月光)

9.馬貫東(黑色月光)

10.阮浩棕(異空感應)

TVB官方場刊照片-最佳男配角

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女配角

1.吳若希(旁觀者)

2.劉穎鏇(飛常日誌)

3.郭柏妍(飛常日誌)

4.高海寧(飛常日誌)

5.劉佩玥(逆天奇案2)

6.傅嘉莉(反黑英雄)

7.王敏奕(法證先鋒VI:倖存者的救贖)

8.陳曉華(巾幗梟雄之懸崖)

9.黃翠如(黑色月光)

10.楊卓娜(黑色月光)

TVB官方場刊照片-最佳女配角

萬千星輝頒獎典禮2024|飛躍進步女藝員

1.陳楨怡(狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師)

2.陳曉華(巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包)

3.陳懿德(東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶)

4.傅嘉莉(神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI : 倖存者的救贖)

5.何泳芍(開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記)

6.關嘉敏(逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院)

7.林秀怡(流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、吃貨橫掃港深珠)

8.羅毓儀(神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、大灣區美味好玩攻略)

9.李旻芳(旁觀者、東張西望、呃錢)

10.戴祖儀(飛常日誌、法證先鋒VI : 倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽)

TVB官方場刊照片-飛躍進步女藝員

萬千星輝頒獎典禮2024|飛躍進步男藝員

1.陳浚霆 (愛回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇)

2.周吉佩 (龍舞雲祥年初一、校園好聲音—唱響中國、濠玩夏水禮2024)

3.鄭衍峰(法證先鋒VI : 倖存者的救贖、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶)

4.張馳豪(反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師)

5.孔德賢(本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金、玩轉澳門更多Fun)

6.林正峰(法證先鋒VI : 倖存者的救贖、異空感應、明愛暖萬心、獎門人感謝祭)

7.林景程(妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光)

8.冼靖峰(神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花)

9.黃庭鋒(妳不是她、奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運、2024英雄聯盟全球總決賽)

10.阮浩棕(廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰、玩轉深中懶人包)

TVB官方場刊照片-飛躍進步男藝員

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男主持

1.區永權(東張西望、瞬間直擊半小時、呃錢、歡樂滿東華2024)

2.鄭衍峰(奧運智·識·玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶)

3.錢嘉樂(獎門人感謝祭、大師兄感謝祭、相約澳門「京」豔之旅)

4.周奕瑋(娛樂頭條、Grand住去台北、 感動味蕾美食餐廳100強——關西篇、萬千星輝賀台慶)

5.鍾志光(典籍裡的中國、2024巴黎奧運)

6.方力申(拍檔廚房、2024巴黎奧運)

7.許文軒(娛樂頭條、勁歌金榜、中年好聲音2、萬千星輝賀台慶)

8.林正峰(玩轉深中懶人包、明愛暖萬心、獎門人感謝祭、學是學非學毒害)

9.林溥來(Patrick Sir)(東張西望、開卷、2024巴黎奧運、百年一金庸)

10.梁思浩(直播靈接觸)

TVB官方場刊照片-最佳男主持

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳女主持

1.陳貝兒(2024香港小姐競選決賽、奧運健兒大匯演、無窮之路IV——一帶一路、萬千星輝賀台慶)

2.陳庭欣(東張西望、除夕倒數迎金龍、慈善星輝仁濟夜、博愛歡樂傳萬家)

3.陳懿德(東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶)

4.車婉婉(中年好聲音2、中年好聲音3、萬千星輝賀台慶)

5.朱凱婷(東張西望、福佑香江 同心邁向2024、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶)

6.馮盈盈(HOME即是識、校園好聲音——唱響中國、2024香港小姐 女·遊記、玩轉澳門更多Fun)

7.何沛珈(東張西望、早D知早D醫、2024巴黎奧運、2024香港小姐競選決賽)

8.麥美恩(Mayanne小喇叭、大師兄感謝祭、2024香港小姐競選決賽、萬千星輝賀台慶)

9.吳幸美(東張西望)

10.黃翠如(Grand住去台北、拍檔廚房、2024巴黎奧運、相約澳門「京」豔之旅)

TVB官方場刊照片-最佳女主持

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳男女新人

最佳男新人

1.周百恩

2.張馳豪

3.廖家爵

4.吳兆麟

5.譚輝智

最佳女新人

1.陳懿德

2.梁敏巧

3.廖慧儀

4.潘靜文

5.曾文心

TVB官方場刊照片-

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳劇集

1.愛‧回家之開心速遞

2.飛常日誌

3.婚後事

4.逆天奇案2

5.反黑英雄

6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖

7.企業強人

8.巾幗梟雄之懸崖

9.廉政行動2024

10.黑色月光

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB女主角

1.陳自瑤(婚後事)

2.蔣祖曼(逆天奇案2)

3.姚子羚(反黑英雄)

4.蔡潔(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

5.張曦雯(企業強人)

6.龔嘉欣(企業強人)

7.胡定欣(巾幗梟雄之懸崖)

8.楊茜堯(黑色月光)

9.林夏薇(黑色月光)

10.陳曉華(異空感應)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB男主角

1.馬國明(飛常日誌)

2.羅子溢(婚後事)

3.陳展鵬(逆天奇案2)

4.蕭正楠(神耆小子)

5.陳山聰(反黑英雄)

6.張振朗(反黑英雄)

7.黃宗澤(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

8.陳豪(企業強人)

9.黎耀祥(巾幗梟雄之懸崖)

10.王浩信(黑色月光)

萬千星輝頒獎典禮2024|馬來西亞最喜愛TVB劇集

1.愛‧回家之開心速遞

2.婚後事

3.逆天奇案2

4.反黑英雄

5.法證先鋒VI : 倖存者的救贖

6.企業強人

7.巾幗梟雄之懸崖

8.廉政行動2024

9.黑色月光

10.異空感應

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB女主角

1.蔡思貝(飛常日誌)

2.陳自瑤(婚後事)

3.姚子羚(反黑英雄)

4.蔡潔(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

5.蔣祖曼(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

6.張曦雯(企業強人)

7.龔嘉欣(企業強人)

8.胡定欣(巾幗梟雄之懸崖)

9.楊茜堯(黑色月光)

10.林夏薇(黑色月光)

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB男主角

1.馬國明(飛常日誌)

2.羅子溢(婚後事)

3.陳展鵬(逆天奇案2)

4.鄭則士(神耆小子)

5.張振朗(反黑英雄)

6.黃宗澤(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

7.陳豪(企業強人)

8.譚俊彥(企業強人)

9.黎耀祥(巾幗梟雄之懸崖)

10.王浩信(黑色月光)

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB劇集

1.愛‧回家之開心速遞

2.飛常日誌

3.婚後事

4.逆天奇案2

5.反黑英雄

6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖

7.企業強人

8.巾幗梟雄之懸崖

9.廉政行動2024

10.黑色月光

萬千星輝頒獎典禮2024|大灣區最喜愛TVB劇集

獎門人感謝祭

萬千星輝頒獎禮 2023

Mayanne小喇叭

福祿壽訓練學院

中年好聲音

2024 香港小姐競選決賽

無窮之路IV——一帶一路

與天地對話

萬千星輝賀台慶

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳資訊及專題節目

東張西望

流行都市

大灣區美味好玩攻略

美食新聞報道

早 D 知己 D 醫

猜猜我是誰

2024 巴黎奧運

無窮之路IV——一帶一路

呃錢

Grand 住去大阪

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳電視歌曲

這個家(愛·回家之開心速遞)

飛常日誌(飛常日誌)

傾城(婚後事)

阿拉斯加海灣(婚後事)

後悔萬年(逆天奇案 2)

Lost in the Night(法證先鋒VI :倖存者的救贖)

Come With Me(企業強人)

就算天空塌下來(巾幗梟雄之懸崖)

黯月(黑色月光)

無界(2024 巴黎奧運)

萬千星輝頒獎典禮2024|最佳綜藝節目

J Music

中年好聲音 2

獎門人感謝祭

Mayanne 小喇叭

聲夢 1+2

福祿壽訓練學院

芷珊約您

直播靈接觸

剪裁魔法師

與天地對話