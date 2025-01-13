陳奕迅泰國個唱疑成園區目標　作戰計劃瘋傳：建議扮粉絲多進貨

陳奕迅（Eason ) 原定下月22日在泰國舉行「FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會舉辦曼谷站」，但有指受內地年輕演員「星星」（原名王星）被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區事件影響，加上近日網上散播不同的言論，讓人對泰國的安全極度擔憂，故官方發聲明「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」，取消演唱會。

陳奕迅《Fean and Dreams》演唱會，原定下月22日在曼谷舉行一場。

除了被拐言論滿天飛之外，日前更有一段疑似「園區經理」的「作戰計劃」流出，目標更直指陳奕迅粉絲，內容令人震驚。片中有人自稱到了園區3個月，早上經理開晨會，是關於陳奕迅2月到曼谷開演會，並強調了以下3點「作戰計劃」：

「第一，他聲稱會有很多“傻白甜”來泰國看演唱會，從年輕貌美的姑娘到腰纏萬貫的土豪，都有。他讓我們“抓住機會”的女孩兒，多進貨，好讓大家“過個好年”。這“好年”過得，還真是別具一格。」

「第二，經理建議我們扮成陳奕迅的粉絲，在網上發帖子找“搭子”，或者主動聯繫那些發帖找搭子的人。他讓我們自稱是泰國留學生，精通泰語，還是Eason的鐵粉，對泰國旅遊瞭如指掌，甚至還準備好了旅遊攻略。目的只有一個：把人騙過來。」發文者還指經理拍著心口保證，獎金提成絕對少不了。

「第三，對男性員工，經理的“指示”更直接：扮成出租車司機、班車司機，甚至三輪車司機，把那些剛下飛機、演唱會散場後，或者正在找旅館的遊客」。

有疑園區作戰計劃流出。（小紅書截圖）

文中提到「園區經理」叫他們扮Eason粉絲。（FB@陳奕迅 Eason Chan）

此外，更有內地網民在社交平台分享在那種猶豫是否去泰國看演唱會的帖下面評刷論區裡，的確見到上述的「內容」，並形容「這些話術也太像搞電詐的了」，關鍵是還有好幾個追星人去私（私訊）她，令她起疑心，直言：「演唱會有很多次，你的命只有一次。」著大家要小心。