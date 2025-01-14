宋慧喬自爆被人綁架3年冇得走　曾嘗試離開險被收走護照

宋慧喬「喬妹」近日宣傳YouTube節目《Fairy's Table》而上鄭在炯的YouTube節目（요정재형）《Fairy's Table》做嘉賓，節目談不少電影生涯中的話題，還談到拍攝名導演王家衛執導的《一代宗師》被「綁架」，宋慧喬笑言：「被導演綁了3年，連護照都差點被收走。」

宋慧喬「喬妹」近日宣傳YouTube節目《Fairy's Table》而上鄭在炯的YouTube節目（요정재형）《Fairy's Table》做嘉賓。（YouTube截圖 / 요정재형）

節目談不少電影生涯中的話題，還談到拍攝名導演王家衛執導的《一代宗師》被「綁架」。（YouTube截圖 / 요정재형）

講起被王家衛綁架，令主持鄭在炯爆笑。（YouTube截圖 / 요정재형）

講起被王家衛綁架，令主持鄭在炯爆笑。（YouTube截圖 / 요정재형）

兩人在餐聚中一邊煮食一邊享受美食一邊聊人生，愛情及演藝的話題。宋慧喬談到當年自己拍過王家衛和吳宇森的電影。主持人鄭在炯問為什麼會合作，喬妹就說，因為當年相當流行港產片，而那一邊也有人跑去接觸邀請他們合作。「從那時起，我們就結下了不解之緣，一直延續到現在，我們一直都保持聯繫。」之後，香港接洽一方提出邀約拍攝另一套電影。喬妹引述對方的話：「如果你在等待中的時間有空，我們還有另一套電影，雖然在整體中你只是一個小角色，卻很重要。這是一個很好的，必要的角色。」

節目談不少電影生涯中的話題，還談到拍攝名導演王家衛執導的《一代宗師》被「綁架」。（YouTube截圖 / 요정재형）

講起被王家衛綁架，令主持鄭在炯爆笑。（YouTube截圖 / 요정재형）

喬妹提到，當時她到訪中國是為了另一個工作，而她也很好奇導演王家衛的工作環境，所以就抱着學習的心態去實地觀摩。「去了才知道，我去那裡是因為演員們要出來了。我被囚禁了多久沒出來？我被抓了3年。我去拍攝時，我只是看到那個場景，所以當它完成時，沒有人知道『我』（指戲中角色）會走多遠。你不會知道，出現在那裡的演員也不會知道。所以導演（王家衛）可以在編輯時，控制我是生也可以死。有些人還是可以常出來的。那時他（王家衛）常常在我身邊，這是某種的安慰。」

宋慧喬話等埋位時只可以在深夜，頂着真正的素顏同工作人員打羽毛球，完全冇娛樂（YouTube截圖 / 요정재형）

喬妹宋慧喬表示，當時以為該次只是一個很快的拍攝，但最後卻拍了將近3年。「休息日甚至沒有外出，雖然可以玩，但拍攝好已是深夜了，燈也已經熄了。我每天也沒處可去，用真正素顏與工作人員一起打羽毛球。」她坦言，每天也是漫長的等待，到了有一天她想離開的時候，導演又說會有更多戲份。宋慧喬笑言，離開的想法被王家衛導演察覺後，甚至還嘗試讓工作人員收走她的護照，避免她逃回去韓國，但最終成品中，她只有6，7分鐘的戲份被留下來，「我的戲份不是很重，但是待機時間卻很長，有時一等就是一個月，拍攝地點在中國鄉下」。到了喬妹宋慧喬分享完後，喬妹正打算吃桌上的餐點，就問鄭在炯：「可以拿一點之前的湯嗎？」因為麵包已經把湯汁「索」乾了！場面十分爆笑。

宋慧喬話等埋位時只可以在深夜，頂着真正的素顏同工作人員打羽毛球，完全冇娛樂（YouTube截圖 / 요정재형）