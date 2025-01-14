梁思浩周星馳世紀大和解　難改口仍叫星仔：啖氣過咗就忘記

梁思浩昨日（13/01）出席主持TVB節目《直播靈接觸》，他更邀請到久未露面的關秀媚。梁思浩接受《香港01》訪問時，透露自己曾兩度邀請關秀媚，但第一次受邀時，關秀媚就以「咁耐冇出嚟」為由，覺得有壓力而拒，第二次才成功。「佢係好有義氣，大家都睇到佢狀態好好。」

梁思浩今日（13/01）出席主持TVB節目《直播靈接觸》。（葉志明攝）

梁思浩也透露，原本節目只到1月25日，但因為節目受歡迎所以就加開到4月份，碰巧又撞上馬來西亞的工作安排，所以3月份就需要港馬兩邊走，非常忙碌。

梁思浩談及與周星馳的恩怨。（葉志明攝）

早前梁思浩曾在直播節目中談起與周星馳不和一事，他在《香港01》訪問中被問起時，他就回答：「哦⋯⋯大家仲有興趣呀？哈哈哈。我諗我同Suki（關秀媚）都一樣相識於微時，我同星仔，哎呀，而家係咪要改口叫『星爺』？OK。我哋細個都係呢度長大，有好多美好回憶，但係如果假設，地位唔同咗，我又唔係好識點樣去用，好似頭先咁，用『阿爺』稱呼，咁就可能真係會得罪咗佢。我都覺得係，有時真係自己要去檢討吓。」他又以劉德華和古天樂做例子，表示兩人劉德華編好別人叫他「華仔」，而古天樂則不允許梁思浩稱呼他為「古生」，一切只是每個人的習慣不同。「地位提升咗咁多，係咪應該要改口呢？係嘅，但係我仲記得細個嗰時嘅美好回憶。」

梁思浩指自己難改口叫周星馳為「星仔」。（葉志明攝）

網民常說梁思浩與周星馳不和，又引述他不再參演周星馳電影的言論。現在梁思浩就有另一番見解：「我諗你同我同觀眾都係，有時都係一啖氣，但係當啖氣過咗之後就會回想返，我哋都有好多美好嘅回憶，嗰啲嘢就會忘記。同埋我而家修行，好多嘢都要學習放下，放下亦都有一樣嘢要學，就係放下恩怨。」

梁思浩表示歡迎周星馳隨時搵佢合作。（葉志明攝）

他更明言，如果周星馳搵佢合作也絕無問題：「OK呀！隨時！我都掛住你！不過我會嗌你『星仔』，唔知你俾唔俾呢？田雞有我電話㗎！我哋坐低，搵返一齊飲嘢，去玩嘅時光。」