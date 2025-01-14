周星馳昔日愛將東莞平民小店用餐現老態　秘嫁富商曾因一事鬧離婚

現年61歲的苑瓊丹（苑仔）從影超過40年，拍過無數劇集和電影，當中更有不少經典作品和角色，至今依然令人印象難忘。近年全力轉戰內地市場的苑瓊丹，已很少現身於香港的熒光幕，觀眾都好掛住她演出，例如無綫劇集《封神榜》的殷十娘、《皆大歡喜》 古裝版中的紗紗郡主。苑瓊丹曾經是周星馳愛將，有份於多套賣座電影中主演，包括《唐伯虎點秋香》中的石榴姐，以及《武狀元蘇乞兒》中的龜婆等，兩人已九度合作。

星爺與苑瓊丹九度合作，影迷都十分期待二人再次做對手戲。（電影截圖）

苑瓊丹又又又演「龜婆」。（影片截圖）

拍古裝《皆大歡喜》時，「半日仙」蕭亮與「紗紗郡主」苑瓊丹明明不和，卻要在劇中扮夫妻。（皆大歡喜劇照）

苑瓊丹與老公分隔兩地無阻感情。

苑瓊丹年前受訪時，仍笑說：「我最憎邊個？蕭亮囉！」（《有個閨密叫祖藍》節目截圖）

昨日有網民於內地偶遇苑瓊丹，並把偷拍她的照片放到社交網上分享，曝光了她的近況。該名網民以「東莞下樓吃麵竟然碰到明星！石榴姐！」為標題，留言寫道：「大家都說在香港隨地大小偶遇香港明星，沒想到居然在東莞也能遇到香港明星，在家下樓吃個面就遇到石榴姐。本i人不敢上前打招呼淺淺記錄一下」。從相中可見，苑瓊丹當時正身在一家平民小店用餐，身旁還有一位小朋友。苑瓊丹戴着冷帽和眼鏡，穿上厚褸並披上頸巾，素顏的她樣子看來氣息不錯，但有網民就指苑瓊丹眼鏡滑落呈現老態，感覺比她實際年齡大。

苑瓊丹於內地小店用餐被偶遇。(小紅書)

苑瓊丹是圈中富婆，除了拍戲多年以及經營自家生意賺個盤滿缽滿，她於2004年秘嫁有2億身家的「玻璃大王」黃乃揚，更搖身一變成為闊太。她近年又長駐內地做直播帶貨KOL，曾自爆做一場帶貨直播可以賺100萬，吸金力驚人。

苑瓊丹曾在訪問中自爆曾對丈夫發非常大脾氣，又試過提出離婚，她說：「當然不會再這樣了，人會長大和成熟，我把過往這些事說出來就是想讓人學會珍惜。現在的所謂「港女」都是別人讓一步她就進兩步，我也曾經是港女，直至當年媽媽離世，對我來說影響很大，就如當頭棒喝令我醒悟，我已學會了珍惜、包容、愛和感恩。」改掉壞脾氣，現在和丈夫婚姻美滿的苑仔卻自言並非賢妻：「我太熱愛工作，是工作狂，幸好丈夫對我十分支持，沒有怨言，很感謝他。」

苑瓊丹又多一瓣生意啦，向商界女強人進發﹗

苑瓊丹第一部參演劇集是亞視的《鹹魚豆腐白菜仔》，劇集宣傳片中的她相當青春。（影片截圖）