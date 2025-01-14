74歲資深女星四婚四離無兒無女　一原因錯過最佳生育時期

現年74歲的資深女星劉曉慶，近來參與綜藝節目《一路繁花》錄製受到不少關注。而曾有四段婚姻的她，至今無兒無女，在近日播出的最新一集中，她就大方回應不生的原因。

劉曉慶參與《一路繁花》錄製。（《一路繁花》微博圖片）

劉曉慶在70年代與小提琴手王立結婚，但二人婚姻只維持了6年時間，在1982年正式離婚。而第二段婚姻就與演員陳國軍因戲生情，二人在1986年結婚，但有指在1989年的時候，因為男星姜文的介入而令他們離婚，最終在1989年二人正式分道揚鑣。

而第三段婚姻就在2003年，她出獄之後（因稅務問題入獄）就與話劇演員孫湘光結婚，但這段婚姻只維持2年多而已。至於第四段婚姻就在2012年，她與美國華僑王曉玉結婚，並在2013年在舊金山舉行婚禮，但二人最終不能走到老，在2024年的時候被爆出早與王曉玉離婚。

年輕時期相當漂亮。（劉曉慶微博圖片）

經歷了四婚四離的劉曉慶，至今並沒有生兒育女，而在節目中當向太（陳嵐）問到她沒想過生小孩這個問題時，她二話不說：「我是都在拍戲，拍戲有了也沒有要嘛。」因為工作最終錯過了最佳生育時期。

向太亦是節目一大亮點。（微博圖片）

因為拍戲而錯過生育。（影片截圖）

雖然，劉曉慶沒有無兒無女，但74歲的她過得非常開心，精神抖擻的她除了仍活躍幕前，私底下亦是羽毛球愛好者，曾身穿彩色運動衣配短裙打羽毛球的她，大曬修長美腿，整個人散發濃濃少女味，保養得宜的外表令不少網民羨慕。