劉亦菲奪CCTV視后　《玫瑰的故事》獲官方肯定入圍年度精選劇集

「神仙姐姐」劉亦菲在2017年回歸電視圈後，先後推出的劇集《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》均大受歡迎，令她演藝事業更上一層樓。近日，她更憑《玫》劇奪得由CCTV（中央廣播電視總台）舉辦的《第三屆中國電視劇年度盛典》視后獎項，而該劇更入圍由廣電總局發布的《2024年中國電視劇精選》名單上，獲得兩大官方單位的肯定，相當厲害。

劉亦菲奪得總台視后殊榮。（微博圖片）

《玫瑰的故事》一開播無論收視及口碑都相當之好，劇集以女性角度出發，在經歷了四個階段不同的感情，嚐盡了甜酸苦辣之後，明白除了愛情之外，人生還有許多目標及追求一樣重要，引起不少網民共鳴。而劇集在「豆瓣」平台更獲7.4高分，是2024年的熱門好評劇集之一。

《玫瑰的故事》大受歡迎。（《玫瑰的故事》微博圖片）

劉亦菲亦因為《玫》人氣急升，亦憑劇集奪得CCTV的視后寶座，她開心之餘更認為角色的不完美才是最特別的：「她（黃亦玫）並不是一個所謂的完美的角色，因為其實我覺得在一個演員塑造角色的過程中，她的不完美恰恰是她特別的地方。就像我說我們看到了這個玫瑰的熱烈，玫瑰的這種綻放，但是它同樣是有刺的，敢愛敢恨，複雜的情緒有很多是非常有張力的一種拉扯的情感。」而女星宋佳亦憑劇集《山花爛漫時》同樣奪得視后殊榮。

《玫瑰的故事》收視同口碑均大受好評。（《玫瑰的故事》微博圖片）

獲7.4高分。（網上截圖）

另外，《玫》劇更獲入圍廣電總局公布的《2024中國電視劇精選》名單中，而只有16部劇集入圍而已，還有《繁花》、《小巷人家》等。而這也是劉亦菲連續三年有作品登上《中國電視劇精選》名單上，演技實力備受官方肯定。