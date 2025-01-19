萬千星輝2024｜張振朗奪雙料視帝　歷盡艱辛半夜被call返工做替身

《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」由張振朗奪得，成為雙料視帝，入行13年終於得到視帝的稱號，其實中間經歷過好多艱辛。

張振朗奪雙料視帝。（陳順禎攝）

未上台已經喊。（陳順禎攝）

2011年一出道就有翻版黃宗澤之稱的張振朗，2012年憑《法網狙擊》中蔡震烈（炸彈哥）而為人熟悉，其後2014年在綜藝模仿節目《Sunday扮嘢王》因扮演張智霖演唱其版本的《歲月如歌》再度人氣急升，戴上黑超之酷似張智霖於《衝上雲霄II》飾演之角色「Cool魔」。在2015年他亦憑著《愛·回家2》Anson一角入圍頒獎禮「最佳男配角」提名，在2017年《踩過界》的演出，備受不少網友大讚演技有進步，而他在《星和無綫電視大獎2017》中亦獲得了「我最愛TVB男配角」一獎，仲爆喊搞到對眼腫晒。

2014年在綜藝模仿節目《Sunday扮嘢王》因扮演張智霖演唱其版本的《歲月如歌》再度人氣急升。（節目截圖）

張振朗在《星和無綫電視大獎2017》中亦獲得了「我最愛TVB男配角」一獎。

近年已搣甩「翻版張智霖」稱號，於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑劇集《反黑路人甲》「高彬」一角獲得「最受歡迎電視男角色」，成為首名獲頒「飛躍進步男藝員」只一年便獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，仲有機會由王祖藍帶領同王浩信、高海寧北上搵銀，當時王祖藍帶他們上內地綜藝節目《開播！情景喜劇》，眾人講到自己作為演員的感想，張振朗講到「眼濕濕」。

張振朗講到喊。（影片截圖）

張振朗當時說︰「我記得訓練班我在實習的時候，有一次工作到凌晨大概4點多，有一個助導打給我，說『明天7點有一個角色叫你去演』，然後我說『好，是什麼角色？』他說『替身』，那之後我就說『好，沒問題』。」他顯得非常感慨的說。王祖藍接着講：「我們每個人都經過了，跑龍套這個階段，要你跳舞就跳舞，要你有動作就要動作，要你爆破就要爆破。」之後他更要抺一抺眼淚，旁邊的王浩信攬一攬去安慰他。