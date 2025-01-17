ViuTV足球女將｜攞正牌睇波！　蘇皓兒、馬詠茹12位女神落場堅踢

ViuTV一向以綜藝節目而有名，其出產也時有佳作。近日ViuTV社交平台宣傳張貼出一張節目《足破女將》的宣傳海報，海報上配上幾位女性的剪影，讓大家都相當好奇。其後也在另一專頁上分享其中一隊，12人的女子足球隊的照片，更令網民期待不已。事關這12位美女當中，除了有網民至愛的蘇皓兒之外，更有曾為「澤女郎」的網紅Manchester楊浩兒，也有曾拍攝多個廣告的郭思（Suey），令人驚喜的還有張家朗前女友，「單車女神」馬詠茹。不得不提的，還有在港台節目教瑜伽而爆紅的郭雅琪（Niki）也在其中！

（IG@viutv.fcw）

（IG@viutv.fcw）

蘇皓兒（Chole So）為眾多「女神」較多人認識的一位，外形清純，其一雙長腿也相當有名。除了外在，她籃球球技了得也是眾所周知的。

蘇皓兒罕曬泳照。(IG@chloe_so)

蘇皓兒。（劇照）

據知，節目為足球真人騷，多位參加者需親身落場訓練學踢波，由控球到球例，再到體能，團隊合作等等都要涉獵甚至是精通。按照ViuTV以往的近乎「黐線」的認真程度，相信眾位美女肯定是被訓練得體無完膚。訓練完畢後，她們還需要落場作賽，而隨着比賽進程，更會出現淘汰者，十分令人期待！

郭思（Suey）。（IG@viutv.fcw）

郭思（Suey）。（IG@viutv.fcw）

雖然郭思（Suey）身材偏細粒，身高又差一截，但任職模特兒的她亦相當擅長於踩滑板和打籃球，一點也不輸蝕。

郭思（Suey）在運動上也不輸蝕。（IG@sueykwok）

郭思（Suey）在運動上也不輸蝕。（IG@sueykwok）

「港台瑜伽教練」郭雅琪（Niki）。（IG@viutv.fcw）

「港台瑜伽教練」郭雅琪（Niki）。（IG@viutv.fcw）

「港台瑜伽教練」郭雅琪（Niki）因在港台教瑜伽，擁有不科學身材而有名，其後多次因身材而成為傳媒報道焦點，算是眾多網友較為看重的一位。除了是一名瑜伽教練，她也興趣多多，懂得打高爾夫球，最近更學揸賽車電單車。

郭雅琪（Niki）因在港台教瑜伽，擁有不科學身材而有名。（IG@niki_yaqi）

郭雅琪（Niki）因在港台教瑜伽，擁有不科學身材而有名。（YouTube截圖）

馬詠茹。（IG@viutv.fcw）

馬詠茹。（IG@viutv.fcw）

講起馬詠茹，未必個個都識，但是提起「張家朗前女友」，「單車女神」的話，不多不少大家都會有印象。馬詠茹為前香港女子自由車運動員，曾為港增光贏得多項國際賽獎牌。

馬詠茹為前香港女子自由車運動員，曾為港增光贏得多項國際賽獎牌。（IG@mawingyuuuuu）

馬詠茹為前香港女子自由車運動員，曾為港增光贏得多項國際賽獎牌。（IG@mawingyuuuuu）

Manchester（楊浩兒）。（IG@viutv.fcw）

Manchester（楊浩兒）。（IG@viutv.fcw）

Manchester（楊浩兒），可說是12位當中與足球「最關事」的美女。事關她因為喜歡曼城而直接改名叫Manchester。她也曾經是杜汶澤於2017年聘用的見習生，也曾受邀做《戀講嘢》的節目嘉賓。

Manchester（楊浩兒），可說是12位當中與足球「最關事」的美女。（IG@hoyiyeung）

Manchester（楊浩兒），可說是12位當中與足球「最關事」的美女。（IG@hoyiyeung）

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