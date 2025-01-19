萬千星輝頒獎典禮2024完整10強提名名單｜TVB視帝視后、男女配角
TVB萬千星輝頒獎典禮2024將於2025年1月19日舉行，以下為最新完整提名名單。
萬千星輝頒獎典禮2024｜10強提名名單
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主角
1.王浩信（黑色月光）
2.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
3.鄭則士（神耆小子）
4.馬國明（飛常日誌）
5.陳豪（企業強人）
6.羅子溢（婚後事）
7.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
8.陳展鵬（逆天奇案2）
9.譚俊彥（企業強人）
10.張振朗（反黑英雄）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主角
1.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
2.龔嘉欣（企業強人）
3.蔡思貝（飛常日誌）
4.張曦雯（企業強人）
5.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
6.林夏薇（黑色月光）
7.楊茜堯（黑色月光）
8.姚子羚（反黑英雄）
9.陳自瑤（婚後事）
10.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男配角
1.朱敏瀚（飛常日誌）
2.張頴康（逆天奇案2）
3.袁偉豪（反黑英雄）
4.林景程（反黑英雄）
5.姜大衞（企業強人）
6.蕭正楠（巾幗梟雄之懸崖）
7.羅天宇（巾幗梟雄之懸崖）
8.何廣沛（黑色月光）
9.馬貫東（黑色月光）
10.阮浩棕（異空感應）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女配角
1.吳若希（旁觀者）
2.劉穎鏇（飛常日誌）
3.郭柏妍（飛常日誌）
4.高海寧（飛常日誌）
5.劉佩玥（逆天奇案2）
6.傅嘉莉（反黑英雄）
7.王敏奕（法證先鋒VI:倖存者的救贖）
8.陳曉華（巾幗梟雄之懸崖）
9.黃翠如（黑色月光）
10.楊卓娜（黑色月光）
萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步女藝員
1.陳楨怡（狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師）
2.陳曉華（巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包）
3.陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
4.傅嘉莉（神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI : 倖存者的救贖）
5.何泳芍（開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記）
6.關嘉敏（逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院）
7.林秀怡（流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、吃貨橫掃港深珠）
8.羅毓儀（神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、大灣區美味好玩攻略）
9.李旻芳（旁觀者、東張西望、呃錢）
10.戴祖儀（飛常日誌、法證先鋒VI : 倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽）
萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步男藝員
1.陳浚霆 （愛回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇）
2.周吉佩 （龍舞雲祥年初一、校園好聲音—唱響中國、濠玩夏水禮2024）
3.鄭衍峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
4.張馳豪（反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師）
5.孔德賢（本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金、玩轉澳門更多Fun）
6.林正峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、異空感應、明愛暖萬心、獎門人感謝祭）
7.林景程（妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光）
8.冼靖峰（神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花）
9.黃庭鋒（妳不是她、奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運、2024英雄聯盟全球總決賽）
10.阮浩棕（廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰、玩轉深中懶人包）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主持
1.區永權（東張西望、瞬間直擊半小時、呃錢、歡樂滿東華2024）
2.鄭衍峰（奧運智·識·玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
3.錢嘉樂（獎門人感謝祭、大師兄感謝祭、相約澳門「京」豔之旅）
4.周奕瑋（娛樂頭條、Grand住去台北、 感動味蕾美食餐廳100強——關西篇、萬千星輝賀台慶）
5.鍾志光（典籍裡的中國、2024巴黎奧運）
6.方力申（拍檔廚房、2024巴黎奧運）
7.許文軒（娛樂頭條、勁歌金榜、中年好聲音2、萬千星輝賀台慶）
8.林正峰（玩轉深中懶人包、明愛暖萬心、獎門人感謝祭、學是學非學毒害）
9.林溥來（Patrick Sir）（東張西望、開卷、2024巴黎奧運、百年一金庸）
10.梁思浩（直播靈接觸）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主持
1.陳貝兒（2024香港小姐競選決賽、奧運健兒大匯演、無窮之路IV——一帶一路、萬千星輝賀台慶）
2.陳庭欣（東張西望、除夕倒數迎金龍、慈善星輝仁濟夜、博愛歡樂傳萬家）
3.陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
4.車婉婉（中年好聲音2、中年好聲音3、萬千星輝賀台慶）
5.朱凱婷（東張西望、福佑香江 同心邁向2024、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
6.馮盈盈（HOME即是識、校園好聲音——唱響中國、2024香港小姐 女·遊記、玩轉澳門更多Fun）
7.何沛珈（東張西望、早D知早D醫、2024巴黎奧運、2024香港小姐競選決賽）
8.麥美恩（Mayanne小喇叭、大師兄感謝祭、2024香港小姐競選決賽、萬千星輝賀台慶）
9.吳幸美（東張西望）
10.黃翠如（Grand住去台北、拍檔廚房、2024巴黎奧運、相約澳門「京」豔之旅）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男女新人
最佳男新人
1.周百恩
2.張馳豪
3.廖家爵
4.吳兆麟
5.譚輝智
最佳女新人
1.陳懿德
2.梁敏巧
3.廖慧儀
4.潘靜文
5.曾文心
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳劇集
1.愛‧回家之開心速遞
2.飛常日誌
3.婚後事
4.逆天奇案2
5.反黑英雄
6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
7.企業強人
8.巾幗梟雄之懸崖
9.廉政行動2024
10.黑色月光
萬千星輝頒獎典禮2024｜馬來西亞最喜愛TVB女主角
1.陳自瑤（婚後事）
2.蔣祖曼（逆天奇案2）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.張曦雯（企業強人）
6.龔嘉欣（企業強人）
7.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
8.楊茜堯（黑色月光）
9.林夏薇（黑色月光）
10.陳曉華（異空感應）
萬千星輝頒獎典禮2024｜馬來西亞最喜愛TVB男主角
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.蕭正楠（神耆小子）
5.陳山聰（反黑英雄）
6.張振朗（反黑英雄）
7.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
8.陳豪（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信（黑色月光）
萬千星輝頒獎典禮2024｜馬來西亞最喜愛TVB劇集
1.愛‧回家之開心速遞
2.婚後事
3.逆天奇案2
4.反黑英雄
5.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
6.企業強人
7.巾幗梟雄之懸崖
8.廉政行動2024
9.黑色月光
10.異空感應
萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛TVB女主角
1.蔡思貝（飛常日誌）
2.陳自瑤（婚後事）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
6.張曦雯（企業強人）
7.龔嘉欣（企業強人）
8.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
9.楊茜堯(黑色月光)
10.林夏薇(黑色月光)
萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛TVB男主角
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.鄭則士（神耆小子）
5.張振朗（反黑英雄）
6.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
7.陳豪（企業強人）
8.譚俊彥（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信(黑色月光)
萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛TVB劇集
1.愛‧回家之開心速遞
2.飛常日誌
3.婚後事
4.逆天奇案2
5.反黑英雄
6.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
7.企業強人
8.巾幗梟雄之懸崖
9.廉政行動2024
10.黑色月光
萬千星輝頒獎典禮2024｜大灣區最喜愛TVB劇集
獎門人感謝祭
萬千星輝頒獎禮 2023
Mayanne小喇叭
福祿壽訓練學院
中年好聲音
2024 香港小姐競選決賽
無窮之路IV——一帶一路
與天地對話
萬千星輝賀台慶
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳資訊及專題節目
東張西望
流行都市
大灣區美味好玩攻略
美食新聞報道
早 D 知己 D 醫
猜猜我是誰
2024 巴黎奧運
無窮之路IV——一帶一路
呃錢
Grand 住去大阪
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳電視歌曲
這個家(愛·回家之開心速遞)
飛常日誌(飛常日誌)
傾城(婚後事)
阿拉斯加海灣(婚後事)
後悔萬年(逆天奇案 2)
Lost in the Night(法證先鋒VI :倖存者的救贖)
Come With Me(企業強人)
就算天空塌下來(巾幗梟雄之懸崖)
黯月(黑色月光)
無界(2024 巴黎奧運)
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳綜藝節目
J Music
中年好聲音 2
獎門人感謝祭
Mayanne 小喇叭
聲夢 1+2
福祿壽訓練學院
芷珊約您
直播靈接觸
剪裁魔法師
與天地對話