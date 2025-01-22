前無綫「小生殺手」當面數臭富商老公　歷婚變離家出走今馭夫有術

現年49歲的鄺文珣（May），當年於經典劇集《真情》飾演劉愷威女友「Joan」和《鹿鼎記》「沐劍屏」成功入屋，獲封「最美小郡主」及「古裝美人」，又先後參演《聊齋（貳）》單元《綠野飛仙》、《洗冤錄》及《洛神》。鄺文珣2006年與商人應毅烽（前名應德榮）結婚後淡出幕前，育有兩子一女；近年鄺文珣再度復出，簽約王祖藍公司「手工藝創作」，不時與老公拍片增加曝光率。

鄺美雲與鄺文珣夫婦。（微博＠鄺美雲）

鄺文珣2006年嫁給應毅烽，育有兩子一女。（IG圖片）

鄺文珣在社交網分享片段，她與老公拍片談論對方缺點。她先指老公有時好似老竇咁噆氣，過去只能死忍，但老公去年已改善壞習慣，鄺文珣大讚老公心胸廣闊了，她說：「當我得罪你嘅時候，你都唔覺。」鄺文珣建議老公「你嬲嘅時間短咗，如果你再短啲就好啦！」應毅烽亦承認已較沒以前衝動，來年會嘗試在一小時內嬲完。鄺文珣亦反省自己，稱不會因老公脾氣變好而得寸進尺。

鄺文珣不忘發文稱讚老公進步良多，「2024年我看到我的直男老公好大的一個進步 再獎勵一個 希望2025年都要好好愛我～不要唐僧念經嘮叨我」。有網民稱讚：「夫妻倆可以這樣聊天真的很難得」。鄺文殉用溫婉的語氣向老公提出改善建議，又不忘肯定另一半努力，顧及對方心情之餘又表達到自己感受，看來這些年過後，確實學懂了婚姻長久之道。

鄺文珣參演多部經典劇集，例如《鹿鼎記》和《真情》。（《鹿鼎記》劇照）

鄺文珣。（鄺文珣IG）

鄺文珣和家人去迪士尼探索家渡假酒店Staycation。（鄺文珣ig）

年輕時有「小生殺手」之稱的鄺文珣曾與劉愷威戲假情真，又與曹永廉、鄭敬基拍過拖，後來情歸富商老公應毅烽。兩人的婚姻之路並不平坦，她曾在訪問中透露老公因事業遇阻滯，壓力爆煲，將她變成「出氣袋」，兩公婆經歷過爭吵、冷戰、離家出走，甚至提出離婚。

鄺文珣讚老公性格有改善。（小紅書）

讚老公心胸廣闊了，但嬲的時間再短些少便更好。（小紅書）

鄺文珣老公稱會盡力改善。（小紅書）