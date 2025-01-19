萬千星輝2024｜林景程首奪最佳男配角超意外　緊張到手震反白眼

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）隆重舉行，「最佳男配角」由《反黑英雄》的林景程奪得！林景程在得知自己得獎一刻大感驚訝，上台時全程手震震、口窒窒，不但呼吸加速，更甚至反白眼，看來對自己得獎都感到非常意外！

林景程在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑《反黑英雄》和《黑色月光》入圍角逐「最佳男配角」，以及再度衝擊「飛躍進步男藝員」。（梁碧玲攝）

最佳男配角！（陳順禎攝）

林景程首奪最佳男配角！（電視截圖）

林景程首奪最佳男配角！（電視截圖）

好意外。（電視截圖）

林景程逐一多謝一路上給予他機會的人，又對已逝世的媽媽表示感謝：「佢好擔心我入呢一行會學壞，我想同你講我今日拎咗個獎，我過得好好，同埋我應該都冇壞到，我希望你會滿意今日嘅我！」

好意外。（電視截圖）

好意外。（電視截圖）

緊張。（電視截圖）

緊張。（電視截圖）

手震。（電視截圖）

手震。（電視截圖）

激動。（電視截圖）

林景程在2009年參加《超級巨聲》後加入TVB成為藝人，同時身兼「物理治療師」，要在兩種身份之間遊走，時間分配上當然會辛苦啲，不過他曾在接受《香港01》訪問時自言勝在做緊自己鍾意嘅嘢：「當然可能會攰少少，兩邊兼顧總要有啲付出。」林景程不單工作認真，對待感情亦相當認真，先是同圈外女友結束12年愛情長跑步入婚姻，更已有生小朋友的打算：「其實計劃緊嘅，咁都努力緊嘅，但喺都係等緊個天畀我（同太太晚晚做人？）有嘅，有計劃性咁去做（已經準備好成為一個爸爸？）我已經ready好生個小朋友，我都有個計劃大概去點樣照顧小朋友。」

林景程在2009年參加TVB歌唱比賽《超級巨聲》。（IG@lamkingching）

林景程自爆被老婆問識唔識三上悠亞，考起演技。（IG@lamkingching）

林景程曾在劇集《下流上車族》中將「衰仔」呢個角色演得淋灕盡致，寧願「要狗唔要媽」的行為更被網民鬧爆。而現實中林景程母親因病逝世，連孝順媽媽的機會都沒有了：「我媽媽就走咗，我都好想孝順佢，私底下完全做唔出拋棄媽媽行為，完全係做唔出（媽媽幾時離開你？） 08年，都十幾年啦，因為病痛而離開咗。」不過他都好感恩在劇中演兒子的角色，直言可以從角色身上找回媽媽仍在身邊的感覺。

家寶（林景程飾）帶仔仔返香港探毓霞（鮑起靜飾）。

入行多年的林景程早前在公布提名名單記者會上表現感觸，期間還去摸摸現場的道具獎，感受攞獎滋味。他在接受《香港01》訪問時，直言獎就一定想攞，因為是一個肯定，雖然在《黑色月光》演技獲讚，但他坦言沒有因此增加攞獎的信心，還是隨緣。「但我開心的是，最初我接《黑色月光》的角色時，都有質疑行不行的？然後慢慢跟著劇本做，出街的時候，大家覺得又不錯，這已經是很鼓舞，我覺得口碑比獎項更在意，始終攞獎要天時地利人和，不是演得好就有絕對機會攞獎，口碑最實在。」

感受下個獎先。（梁碧玲攝）

談到這兩年離獎項都只是差那一點點，可有不甘心？林景程回想第一年獲提名時，是覺得自己完全沒有機會，後來去到5強就會開始想是不是真的有，但最後都是沒有，到第二年又是這樣，「當然會有某程度的失望，所以我現在睇化了，由開始就不應該有期望，而是期望觀眾和監製滿不滿意你的演出。但如果二揀一，我一定揀飛躍，因為我是很變態，我喜歡聽人讚我有進步，多過讚我演得好。」不過最後他就成功奪得最佳男配角！

林景程直言攞獎對演員意義非常大，是很大的肯定。（梁碧玲攝）