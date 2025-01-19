萬千星輝2024｜伍詠薇狂扮小三「五索」反白眼　詹瑞文：伍索姑娘

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）舉行，詹瑞文與伍詠薇擔任「最佳綜藝節目」頒獎嘉賓，兩人非常緊貼時事，以近日Hit爆的馬清鏗小三「五索」為講稿主題，詹瑞文還稱對方「伍索姑娘」，指：「我冇見你咁耐，我第一個感覺係你好索呀，因為你係伍姑娘，我覺得你係『伍索』姑娘囉。」

伍詠薇以大露背裝現身，與詹瑞文做頒獎嘉賓。（陳順禎攝）

詹瑞文話伍詠薇好索，叫她「伍索姑娘」。（陳順禎攝）

詹瑞文問是誰邀請「伍索姑娘」做頒獎嘉賓，她就連撥頭髮、反白眼等舉手投足都學足五索，用對方受訪的寸嘴口吻表示：「因為我太索又太靚，係TVB最高嗰層樓嗰班高層邀請我嚟頒獎，我太靚喇！好索呀可？」詹瑞文再記者上身，問伍姑娘用什麼手段勾引高層，對方就回答：「俾你激到反眼呀真係！我係唔使用任何手段㗎，係啲監製全部自己嚟搵我㗎 ！」

伍姑娘狂扮五索反白眼。（電視畫面）

伍姑娘話自己好索，係TVB高層叫她來頒獎。（電視畫面）

五索成日反白眼。（IG@5kidsokma）

講到睇好哪個節目，詹瑞文再說：「啲人覺得我扮嘢叻就一定要頒獎畀《福祿壽》嗰啲節目，未必一定㗎喎，伍姑娘，你係『伍索』，我覺得你一定係頒畀呢個節目，就係《Mayanne小喇叭》！」伍姑娘自豪地問Mayanne：「我身材係咪好過你好多呀！」Mayanne說：「我有！」而伍姑娘則說：「我知你有，我太謙喇。」當詹瑞文想再搞笑時，伍姑娘就叫她快點頒獎，而最終「最佳綜藝節目」由《中年好聲音2》奪得。

伍姑娘自豪身材好過Mayanne。（電視畫面）

兩位真係好緊貼時事。（電視畫面）

「最佳綜藝節目」由《中年好聲音2》奪得。（陳順禎攝）