萬千星輝2024｜龔嘉欣終奪視后曾因拍戲變傷殘　恨嫁但曾遇渣男

TVB萬千星輝頒獎典禮2024將於2025年1月19日舉行，「最佳女主角」由龔嘉欣爆冷奪得，終成視后。

龔嘉欣喊晒口。（陳順禎攝）

龔嘉欣喊晒口。（陳順禎攝）

龔嘉欣轉眼入行十多年，憑精緻美貌及出色演技，加上不俗的觀眾緣，多次被網民推舉為視后。可惜龔嘉欣似乎機運未到，所拍劇《新四十二章》原定為2022年台慶劇之一，但其後被臨時撤檔；有份參演的劇集《殺手》又被指淪為炮灰檔，令她當年爭視后勝數大減，更有不少網民為她感不值。

有份參演的劇集《殺手》又被指淪為炮灰檔。

兩年前《萬千星輝頒獎典禮2022》龔嘉欣原被捧為視后大熱，可是最後竟十強不入，當時十強名單記者會上，龔嘉欣提起拍戲斷手指尾筋，說道：「我隻手指尾永遠都係咁樣。」並曾

龔嘉欣明艷照人。(葉志明 攝)

近年，龔嘉欣一直為她唯一欠缺的「視后」拼搏，每次被問及感情事都表示工作為先，但隨著年紀增大，及身邊好姊妹陳凱琳、譚凱琪升呢做媽咪，龔嘉欣態度開始有變，早前在訪問中，龔嘉欣自爆被朋友指已是高齡產婦，坦言已35隨，有少少心急結婚，決定今年要放開些多約會，並放話已有了解中的人。

當時龔嘉欣已煮得有板有眼。（Youtube截圖）

龔嘉欣10年前要說學好廚藝，因為要嫁個好老公。（Youtube截圖）

自己講完都忍不住笑。（Youtube截圖）

龔嘉欣出道以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，並發展至同居，可惜戀情僅維持兩年便告吹，當時有傳言指龔嘉欣戀上他人才提出分手，但後來有雜誌卻拍攝到鄧健泓與2007港姐冠軍張嘉兒同車，終還龔嘉欣清白，她更曾在訪問中大嘆：「水落石出！」當時更有傳龔嘉欣因分手一事暴瘦至皮包骨，體重只有95磅，幸最終也走出情傷。

龔嘉欣出道以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，可惜戀情僅維持兩年便告吹。(視覺中國)

龔嘉欣當年含淚交代分手。（視覺中國）

其後龔嘉欣對感情事轉向低調，2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。雖然龔嘉欣一直未有公開承認戀情，不過火鍋店開幕當天，Bryan亦有在場。而龔嘉欣亦有陪Bryan慶祝生日，疑發展地下情，可惜最後都未能開花結果。之前曾有空姐爆料，指龔嘉欣為事業放棄嫁入大馬豪門做少少奶奶。龔嘉欣當時回應傳聞時大方多謝該空姐的祝福和讚賞。至於爆料內容是否屬實？她只表示：「現在的我一定會選擇工作。」

2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。（IG@benny.bysk）

前年又傳龔嘉欣秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也。(IG@kungkaty)

而近年傳得最熱烘烘的一定是前年傳她秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也（Matsuoka Tetsuya）已兩年，兩人除了孖公仔出席朋友聚會外，更指已發展到同居階段，隨時今年結婚，不過龔嘉欣其後否認戀情。

當年有傳龔嘉欣與周國賢在拍攝旅遊節目期間，主動拍對方酒店房門。（《日本東北咁過祭》節目截圖。

事後龔嘉欣強烈否認，直斥是無中生有。（視覺中國）

此外，龔嘉欣又先後與張振朗、關楚耀、沈震軒、許家傑、吳業坤等人傳過緋聞，不過數到最爆一定是周國賢，當年傳她與周國賢在拍攝旅遊節目期間，主動拍對方酒店房門，事後龔嘉欣強烈否認，感到非常憤怒，直斥是無中生有。