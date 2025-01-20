萬千星輝2024｜視后龔嘉欣獲珍姐煮飯：邊有上司咁好，冇咗你唔得

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）舉行，大獎視后由《企業強人》龔嘉欣擊敗楊茜堯、張曦雯、林夏薇及姚子羚奪得，她泣不成聲講感受，致謝時更大爆與珍姐超友好關係，指對方唔鬧自己就覺得唔重要，更多謝對方煮飯畀自己食。



龔嘉欣奪視后泣不成聲。

龔嘉欣致謝全文：

我真係好似發夢一樣，頭先喺台下面睇得好開心，我冇諗過自己可以上到嚟爭「最佳女主角」獎座，真係好有份量。首先我好想多謝公司16年來嘅栽培，好多謝珍姐，多謝樂小姐，多謝曾生，多謝主席！我好想多謝《企業強人》，多謝企業強人嘅監製Marco，編審Benny，好想多謝《企業強人》所有台前幕後嘅同事，如果冇你哋嘅話，唔會有方芳呢一個咁好嘅角色，我另外亦都好想Marco（羅永賢），你係一個好好嘅監製，你每一日都陪我共同進退，如果冇你喺度嘅話，我哋唔會有一個咁團結、咁齊心嘅團隊去做到一個咁好嘅作品出嚟。我覺得真係一個好正嘅強人團隊，多謝你！



出爐視后龔嘉欣。

跟住我好想多謝，我喺戲入面嘅拍檔阿Mo，阿Sean， Kelly仲有John哥等等，冇你哋嘅話，我唔會咁有信心去演呢一個角色，所以我覺得呢一個獎係屬於《企業強人》呢一個團隊。我覺得我自己其實同方芳呢一個角色好似，我19歲就加入咗TVB，喺一路上我有好多嘅機會，亦都有遇到好多好好嘅人去幫助我，所以我今日喺呢一度亦都好想多謝每一位曾經同我共事過嘅同事，好多謝你哋嘅包容，亦都好想多謝畀過機會我嘅人，特別想多謝阿Jo陳維冠，好多謝你發掘咗我唔一樣嘅一面，仲有幾位嘅前輩我都好想多謝嘅，我想多謝祥哥（黎耀祥）、好多謝你教識咗我乜嘢係演員嘅專業，拍《殺手》嘅時候你孭住個假嘅肚腩，三十幾度喺條街度跑足三十幾次，你一個攰字都冇講過，你教識咗乜嘢係演員嘅專業，Kent哥（鄭則士），好多謝你，我細個嘅時候同你合作過《情越雙白線》，你同我講話你有睇過我所有嘅作品，你亦都有send message同我分析演技，呢個亦都係我受寵若驚，我冇諗過你會咁注意我呢一個小妹妹。仲有好想多謝阿Mo（陳豪），好多謝你，用你嘅經驗去幫我，成日不厭其煩，成日send message煩住你唔好意思，因為我真係太多嘢想請教你，你真係一個好好嘅前輩，好好嘅朋友。



龔嘉欣非常激動。

另外我好想多謝我經理人Winnie，好多謝你同我一齊去衝，好想多謝我以前經理人Sam，你陪咗我20年，因為工作我哋成為咗無所不談嘅親人，好想多謝Grace（陳凱琳），嘉穎同埋你嗰三個仔，你同我講你會喺電視嗰度睇住我。我冇屋企人喺身邊，但係你哋當我屋企人，逢親大時大節一定會邀請我去你屋企食飯，仲有Zoie。多謝你哋，我覺得喺呢行好難遇到真心唔會當你係競爭對手嘅朋友，所以我好多謝你哋，仲有幾位好多做我嘅好朋友，前輩，小青、龍哥、Evan，多謝你哋永遠喺我軟弱嘅時候，陪住我。我仲有好多謝每一位投票畀我嘅朋友，投票畀我嘅觀眾，如果唔係你哋嘅話，我今日真係冇機會可以企喺呢個台度。



她又多謝黎耀祥教識自己何謂演員的專業。

最後，珍姐！多謝你！你真係我見過一個最有情義嘅人，我哋好多時候遇到好多問題，我哋第一個一定係搵你，因為我哋知道你一定會盡全力去幫我哋，雖然我成日都好驚，因為我知道你一定會鬧我，但係我真係好鍾意你鬧我，你唔鬧我我就會覺得我唔重要。好多謝你成日鬧我，你圈我但係我都要多謝你，因為你真係一個會去用行動去幫我哋嘅人，成日都會將最好嘅嘢留俾我哋，為我哋嘅將來打算。你唔單止喺事業上面成日畀一啲意見我，你喺我人生上面亦都幫咗我好多，成日叫我要儲錢，好多謝你！我好想借大家嘅掌聲一齊多謝珍姐！珍姐，以後希望你繼續帶領我哋同公司一齊進步，冇咗你真係唔得，多謝珍姐！仲有邊有上司會咁好煮飯畀人食，珍姐！以後輪到我煮飯畀你食，希望我唔會失禮《在家宴客50道菜》。最後，我嚟緊……我應承過你，我唔會再做妹仔釘，我要行出嚟話畀大家聽，我經過咗16年喺公司嘅進步，我覺得我而家比以前更加有自信，用行動證明俾大家睇，我會係咁熱愛我嘅演藝工作，多謝大家！

