萬千星輝2024｜龔嘉欣回應被指爆冷攞視后：我真係好開心

無綫（TVB）昨日（19日）於澳門舉辦《萬千星輝頒獎典禮2024》，今屆「最佳男主角」及「最佳女主角」，分別由張振朗及龔嘉欣奪得視帝及帝后寶座。

龔嘉欣同張振朗一齊奪得視帝視后寶座。（梁碧玲 攝）

二人接受傳媒訪問時被問到得獎感受時，張振朗表示說過不要哭：「但真係太Supprise，攞完馬來西亞，唔會幻想到攞埋香港呢一個，突然間話係你啊，就忍唔住。」他提到自己入行多年，終於擠身到「視帝」這個系列，還要再一次過奪得兩個獎時，他特別感謝所有有份投票的朋友。

張振朗奪得雙料視帝。（梁碧玲 攝）

龔嘉欣則表示自己沒想過，因為頒獎嘉賓在台上就有驚喜，當時心跳得很快：「本身入到5強已好開心，跟住個心跳得好快。」張振朗與龔嘉欣二人同時首次奪得視帝及視后，其實淵源甚深，由當年的《愛.回家》到《堅離地愛堅離地》都是一起拍的，今次更同時奪視帝視后寶座。

至於龔嘉欣被問到今次「爆冷」奪得視后一獎，自己又怎樣看時，她說：「我真係好開心，我覺得自己已經係好滿足，咁嚟緊我繼續用我嘅作品去話畀大家聽，我真係咁熱愛演戲。」

龔嘉欣奪得視后。（梁碧玲 攝）

談到珍姐時，龔嘉欣在台上亦不忘「多謝珍姐」，事後她指自己是發自內心的感謝：「我會覺得你喺間公司入面你會遇到咁好嘅上司，咁好嘅長輩去咁樣幫自己，我同佢之間佢淨係會話畀我聽我演戲上有咩不足嘅地方，私底下佢真係教咗我好多做人嘅道理。」而被問到珍姐煮什麼最好吃時，她笑指珍姐煮餸好好吃：「辣辣哋嗰啲嘢。」她說從今之後就由她煮給珍姐吃。

龔嘉欣在台上不忘多謝珍姐。（梁碧玲 攝）

而龔嘉欣在台上亦提到自己沒家人，她回覆指因為家人不在身邊：「尤其是係我哋拍好多劇集嘅時候，多咗好多爸爸媽媽，我依家最多係多咗好多細佬，因為我依家開始演家姐，所以我會覺得喺呢度真係多咗好多屋企人，自己身邊嘅朋友已經超越咗唔係朋友，係屋企人。」