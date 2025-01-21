巨星之子曬流利英語歡迎抖音難民：不用理假新聞，我們在中國等你

TikTok在美國共有約1.7億名使用者，然而日前因為TikTok母公司ByteDance拒絕在1月19日聯邦禁令生效大限前撤資，令TikTok下架於美國應用程式商店，瞬間大批「TikTok難民」（抖音難民）湧到小紅書開帳戶，令小紅書一下子多了很多英語貼文，兩地交流大大增加，大家用半鹹淡的「Google translate」文字溝通，小紅書團隊甚至要臨時聘請識英文的審核員。不過隨著特朗普上任，抖音昨日剛在美國「復活」。

面對TikTok停用，大批「抖音難民」湧入小紅書，哪怕小紅書沒有英文介面。（GettyImages）

而於加拿大長大的洪天明，日前就於小紅書上以全英語拍片，歡迎一眾抖音難民。內容如下：「歡迎所有來自美國的新朋友，歡迎你們來到我們中國的社交平台，這真是讓我們認識大家的大好機會，你們不需理會那些狗屁或對中國造假的假新聞。中國是一個很好的地方！中國人很友善、和平，我們不喜歡戰爭，你們親自來看看！來中國玩！我們會說英文，或者你可以學中文、普通話、廣東話，還有很多很多，很有趣的，祝願你們平安，和平，希望我們很快見面。」他之後用普通話補上一句：「我們在中國等你！」熱情好客，然後當他想起農曆新年快到，更示範用普通話說出：「恭喜發財，新年快樂！」

洪天明向抖音難民表示，中國是很好的地方，叫美國人不要相信抹黑中國的假新聞。（小紅書@洪天明）

洪天明用英文講完，用普通話補充一句：「我們在中國等你！」（小紅書@洪天明）

洪天明這條片還配上了《義勇軍進行曲》作背景音樂，盡顯愛國心！而他的好客之道亦真的湊效，有美國人在其貼文下留言：「我自細睇你和你爸爸的影片長大，祝你和家人新年快樂！」、「謝謝！我真的很享受通過這個應用程式享受美麗的中國擁抱。」甚至連非洲肯亞都有人留言，十分誇張。不過最搞笑的是有人說：「古天樂很久沒見你了，讚！」有人就詫異回覆：「what???洪天明嚟㗎！」

洪天明還為影片配上了《義勇軍進行曲》作配樂，盡顯愛國心。（小紅書@洪天明）

竟有人認錯洪天明是古天樂。（小紅書@洪天明）

有不少身處美國的人留言回覆，更指由細睇洪金寶與洪天明的電影。（小紅書@洪天明）