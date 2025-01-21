萬千星輝2024｜網民不滿賽果 曾志偉大爆內幕傾續約換視帝視后

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》日前（19/1）在澳門圓滿落幕，所有獎項經已塵埃落定。最矚目的視帝視后由張振朗及龔嘉欣爆冷擊敗大熱楊茜堯奪視后，網上惹起熱議，有網民在TVB官方社交網瘋狂派嬲，數目多達2000個。賽後龔嘉欣回應被指爆冷奪視后，坦言並沒有不開心：「我冇諗太多，每一個角色都當最後一次去做，我盡咗力。」

曾志偉大爆以前有傾獎呢樣嘢。（葉志明攝）

曾志偉今日（21/1）現身電視城出席《乙已年吉星高照年初一》節目錄影。對於有網民不滿《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果，直指無綫內定。曾志偉接受《香港01》訪問時表示：「無一個賽果係令到大家滿意，但可以話俾你聽呢個結果絕對公正，因為今年完全係遵從網民嘅投票，及我哋嘅同事嘅投票。有一兩個人可能攞出嚟討論，咁我哋又唔想就一兩個人，而令到個賽果突然好似我哋係內定，就被攞出嚟討論。咁所以近乎所有嘅賽果，都係網民嘅投票，佢哋票數高我哋就俾。」

曾志偉明白每年頒獎禮之後，一定會有不同聲音。（葉志明攝）

曾志偉續說：「好似林景程咁，當聽到佢攞獎嘅時候，好多人都喊咗出嚟。就好似以前舊規矩公司都唔會俾我，又或者我哋年紀大，都係由後生攞。但我想講今年係好公正。我哋成日都話我哋公司冇秘密，因為好多嘢都能夠洩露出去，都可能令其他藝人會覺得公司都內定咗。咁所以以前都會出現續約會傾條件，可能會話『我續約，你係咪俾個視帝我』又或者俾個視后同男配角咁，變咗而家知道唔使講條件，因為每一個人都憑實力，希望呢一樣嘢能夠令到我哋每個藝人好似金像獎咁樣，每個攞到，都覺得實至名歸。（傾獎呢樣嘢以前確實係有發生過？）以前一定有。（而家冇得傾？）咁又唔係冇，我哋話俾你聽都冇用，因為我哋嘅評審制度已經決定觀眾同埋喺同事入面。咁不如俾啲心機同同事相處好啲，又或者同啲觀眾或影迷，大家拉好啲關係等佢哋投自己多啲票咁咪仲好。」