陳懿德同「好朋友」羅天宇結伴出席首映禮　傳秘撻1年戀情浮面？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》早前圓滿落幕，今年由陳懿德（德德）首次擔任大會司儀，她更勇奪「最佳女新人」！陳懿德在台上發表得獎感言時，除了感謝家人及港姐導師之外，更特別多謝「好朋友」，而坐在台下的緋聞男友羅天宇就被鏡頭捕捉到喜極而泣的一幕。日前兩人更結伴一起出席賀歲片《麻雀女王追男仔》首映禮，令兩人的「戀情」浮面！

陳懿德（德德）勇奪「最佳女新人」！（IG@taktakrachel）

恭喜！（IG@taktakrachel）

陳懿德奪女新人獎，恭喜晒！（資料圖片）

緋聞男友羅天宇。（電視截圖）

陳懿德在台上發表得獎感言。（電視截圖）

除了感謝家人及港姐導師之外，更特別多謝「好朋友」。（電視截圖）

坐在台下的緋聞男友羅天宇就被鏡頭捕捉到喜極而泣的一幕。（電視截圖）

喜極而泣。（電視截圖）

喜極而泣。（電視截圖）

賀歲片《麻雀女王追男仔》昨晚（22日）舉行首映禮，除了主角馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂及陳靜等之外，不少圈中人都有到場支持，前無綫金牌監製梅小青與老公劉家豪齊齊出席，小青姐在IG曬出多張合照，並寫道：「好友同看《麻雀女王追男仔》🥰相遇更多好友🤝都是歡欣開心笑🥰#開心過好每一天💃🏿」相中所見，陳懿德就站在樂易玲（樂小姐）身邊，可見備受寵愛，而羅天宇亦傍實緋聞女友，更開心舉V！

陳懿德同羅天宇一起出席賀歲片《麻雀女王追男仔》首映禮。（IG@muisc927）

東張女神陳懿德（德德）。（IG@taktakrachel）

備受力捧！（IG@taktakrachel）

盡顯曲線美。（IG@taktakrachel）

豁出去！（IG@taktakrachel）

陳懿德與羅天宇早在去年已傳出緋聞，有指兩人因相約打波而加深認識，去年12月有報道指羅天宇出席活動後即駕車到陳懿德位於元朗的住所，更到附近的便利店狂掃多款口味雪糕夜訪陳懿德香閨，但兩人至今未有承認戀情。

羅天宇。（葉志明 攝）

家境富裕。（IG@taktakrachel）

陳懿德曾邀請多位圈中好友到家中作客。（IG@taktakrachel）