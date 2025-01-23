古天樂前女友近況曝光　曾獲男方公開承諾「一生都不讓人傷害她」

現年48歲的黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，直至2011年約滿無綫，正式退出演藝圈，並轉職美容行業，甚少露面，只會間中出席聚會。日前，她就激罕現身與關寶慧、盧宛茵、吳浣儀、黎海珊、蘇恩磁及林秀怡聚會。當中黃𨥈瑩頭戴cap帽現身，皮膚依然白滑緊緻，風采依然，而且她的蘋果肌飽滿且自然，狀態相當好，網民紛紛留言大讚她保養得宜，多年來都Keep住純天然靚樣！

新相非常年輕！（IG/@ceciliaso666）

曾與前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等都有現身。（IG@emilykwanpowai_4544）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩依然不離不棄，一直陪伴在他身邊給予支持，有傳重情義的古天樂仍然給予女方生活費，更曾公開承諾：「一生都不讓人傷害她」，可謂相當長情，可惜兩人拍拖7年分手收場。

風采依然！（IG@ceciliaso666）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩依然不離不棄，一直陪伴在他身邊給予支持，可惜兩人拍拖7年分手收場。有指黃𨥈瑩當年更為愛情半退出演藝圈，直至分手後才再活躍幕前，至2011年約滿離巢，近年生活極低調。

可惜兩人拍拖7年分手收場。（影片截圖）

黃𨥈瑩不時出席聚會。（IG@koei_koei）