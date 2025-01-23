前港姐亞軍李明慧疑遭百億老公威脅　曾擁半山億萬豪宅奢華至極

97年港姐亞軍李明慧在2003年嫁給已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽，之後誕下一對龍鳳胎。不過，陳燿陽涉在赤柱單位威脅其前港姐妻子陳李明慧，被控刑事恐嚇罪，案件今（23日）在東區法院提堂，控方稱或會加控其他罪名。裁判官蘇文隆准案押後至3月6日再提訊，並准陳以免交保釋金的方式保釋，但不得接觸控方證人。

1997年香港小姐亞軍李明慧當年與佘詩曼為同屆港姐，其後退出娛樂圈，與已故教育家陳樹渠的次子陳耀陽於2003年結婚，並誕下一對龍鳳胎，過上闊太生活。

前港姐陳李明慧與丈夫陳燿陽。(資料圖片)

據知，被告陳燿陽（CHAN JOHNSON，58歲）報稱商人，被控於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。陳燿陽是知名慈善家、教育家，有指其家族資產逾200億。而李明慧婚後過上闊太生活，並與老公同為JUBA INVESTMENTS LIMITED的公司董事。2020年，兩人以公司名義，放售中半山羅便臣道一號中層複式戶，意向價為1.15億元、呎價約4.38萬元。

據知，該中半山羅便臣道一號中層複式戶，實用面積約2,626平方呎，望中環維港及動植物公園景緻，現以「交吉」形式連兩個車位出售。據知，放售的中層複式戶以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為藍本，圖片顯示，單位設有獨立客廳、飯廳及家庭廳、雪茄房、三間套房、一書房、一陽台、一工作間及工人房連浴室，非常豪華。

李明慧近年回流香港。（IG@numberonepr）

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