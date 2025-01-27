陳慧嫻個唱ERROR任嘉賓觀眾疑嗌收皮　保錡反擊網民︰去屙屎咪得

陳慧嫻相隔9年再度踏上紅館《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG陳慧嫻演唱會》，演唱演反應熱烈全場爆滿！陳慧嫻在昨晚（26日）舉行的場次邀請男子組合「ERROR」成員任嘉賓，不過事後有不少網民在小紅書洗版式留言大呻不滿「嘉賓係乜水？」，更有留言表示︰「現場觀眾大嗌收皮。」除此之外，有網民還在另外一個社交網站Threads寫上︰「點解今晚會係ERROR….咁多內地人睇陳慧嫻，又多老人…我屙尿屙唔到咁耐呀！」這番言論疑激嬲ERROR成員不滿爆Seed留言！

陳慧嫻相隔9年再度踏上紅館，演唱演反應熱烈全場爆滿！（梁碧玲攝）

網民大呻不滿陳慧嫻個唱ERROR任嘉賓。（Threads截圖）

保錡反擊網民回應：「你去屙屎咪得囉！」而193亦幫拖留言：「呢位師兄好搶口。」事實上網民在小红書討論有關ERROR做嘉賓的問題，反應非常負面，並寫上：「X你個制，陳慧嫻26號嘉賓ERROR乜水假尾場竟然蹲不了一個重量級嘉賓，來了一組ERROR組合193 阿Dee果班上ViuTV，不上TVB求我的心理陰影面積！ 」、「嘉賓環節，請到的是ViuTV選秀節目出道的男團ERROR，台上十分熱鬧。 不過網友似乎這對這組嘉賓頗有意見，紅館現場也疑似有觀眾大喊收皮。」

事實上網民在小红書討論有關ERROR做嘉賓的問題，反應非常負面。（小紅書截圖）