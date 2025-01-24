周杰倫演唱會2025香港｜Trip門票搶票4大攻略｜購票連結+座位表
撰文：金秀玲
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周杰倫演唱會2025｜2025年6月27至29日首次在啟德體育園主場館連開三場《嘉年華世界巡迴演唱會》，今日下午5時是周杰倫演唱會Trip.com發售的日子，請看周杰倫演唱會2025最新香港站門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。
周杰倫演唱會2025香港｜Trip.com售票攻略
Trip.com套票購買攻略— 周杰倫演唱會2025
1.開售時間：2025年1月24日 下午5時
2.留意：此活動僅限於APP購買購票連結
3.不設揀位/退錢
4.無需實名
Trip.com套票價錢
HK$680+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,128
HK$980+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,428
HK$1,380+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,828
HK$1,680+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$2,128
HK$1,880+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$2,328
周杰倫演唱會2025香港｜座位表
周杰倫演唱會2025香港｜詳情
演唱會日期：2025年6月27、28、29日（晚上7時）
演唱會地點：啟德體育園主場館
演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680
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