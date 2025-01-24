周杰倫演唱會2025香港｜Trip門票搶票4大攻略｜購票連結+座位表

周杰倫演唱會2025｜2025年6月27至29日首次在啟德體育園主場館連開三場《嘉年華世界巡迴演唱會》，今日下午5時是周杰倫演唱會Trip.com發售的日子，請看周杰倫演唱會2025最新香港站門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。

周杰倫演唱會2025香港｜Trip.com售票攻略

Trip.com套票購買攻略— 周杰倫演唱會2025

1.開售時間：2025年1月24日 下午5時

2.留意：此活動僅限於APP購買購票連結

3.不設揀位/退錢

4.無需實名

Trip.com套票價錢

HK$680+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,128

HK$980+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,428

HK$1,380+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$1,828

HK$1,680+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$2,128

HK$1,880+3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳：HK$2,328

周杰倫演唱會2025香港｜座位表

周杰倫啟德演唱會座位表2025

周杰倫演唱會2025香港站

周杰倫演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：2025年6月27、28、29日（晚上7時）

演唱會地點：啟德體育園主場館

演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680

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