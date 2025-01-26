45歲「前TVB綠葉」唔見影原來係北上掘金　網民：佢好戲過張松枝

45歲趙永洪於1998年加入TVB，直到出演《同事三分親》和《畢打自己人》而為人所熟悉。對於一眾80後，90後電視迷來說，他一定是電視劇中口沒遮欄同事的代表人物。加入TVB多年以來，趙永洪演出過不下百個角色，其中又以早年《降魔的》中的士司機「些粉」最受歡迎。2018年趙永洪約滿離開TVB，2020年他亦曾返回TVB出演《使徒行者3》、《一舞傾城》、《狀王之王》等劇，可惜的是踏入2024年後就再無出現。

趙永洪參演過不少TVB劇集，當中以飾演小人物而知名。（劇照）

趙永洪參演過不少TVB劇集，當中以飾演小人物而知名。（劇照）

近日有網民在Facebook出帖指「趙永洪而家好似失蹤，當年佢演戲都唔差」，而趙永洪竟然親身回應：「多謝大家關心。演出機會確實少咗，但演戲團火仲好猛，仍在努力中，希望有多啲作品同大家見面」。其後帖文也引來不少討論，有網友留言說：「《畢打自己人》Ｍarco先係佢高峰」，也有網友表示他在電影《向西聞記》中的表現也相當出色，亦也網友表示「佢好戲過張松枝」等等，大多都稱讚他的演技。

趙永洪早年進軍電影圈，亦相當之好睇。（劇照）

趙永洪參演過不少TVB劇集，當中以飾演小人物而知名。（劇照）

其實從其Facebook粉絲專頁可以看到，趙永洪並不是息影而是轉戰內地市場發展掘金。去年6月他就曾參與電影《紅汽車》，並與劇組一同走上第26届上海國際電影節的紅地氈，還在內地CCTV6台出現，又曾與鍾舒漫出席商演，亦曾於去年3月和阮兆祥，姚子羚等人到柬埔寨登台。去年2月也參演了網劇《唐人街探案2》。

早前趙永洪打入內地市場，仲行埋紅地氈添。（截圖）

早前趙永洪打入內地市場，仲行埋紅地氈添。（截圖）

近年趙永洪有不少商演。（網上圖片）

近年趙永洪有不少商演。（網上圖片）