張耀揚慶生片流出驚爆鮮為人知一面　洪興猛人畀面出席氣氛勁高漲

現年61歲的張耀揚過往演出不少港產片，有「惡人專業戶」之稱，尤其是《監獄風雲》的「殺手雄」、《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」、「耀揚」至今仍令人印象深刻，而他亦於2000年憑《鎗火》勇奪香港電影金紫荊獎「最佳男配角」，演技獲得肯定。可惜2008年的時候，張耀揚因拍攝時弄傷腰部，導致椎間盤突出，花了不少時間休養且淡出銀幕。

張耀揚在電影《監獄風雲》飾演「殺手雄」一角，令觀眾留下深刻印象。（《監獄風雲》電影截圖）

與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

當然不少得《古惑仔》系列中的「烏鴉」，角色深入民心。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

這幕反枱相當經典。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

其後，張耀揚曾任職賭場公關，但人氣不減，且愈老愈有型，不時被網民捕獲他都友善合照，網民亦大讚現實中的張耀揚談吐斯文，與他電影裡面的大壞蛋角色大相徑庭，一曲《愛我啤酒》（《愛我別走》）更是在網上hit爆，非常受歡迎。而日前，闊別熒幕10多年的張耀揚驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》，並在台上展示其風趣幽默一面，自稱已無做「烏鴉哥」很久，又指一指自己的頭髮說現在是白鴿，但同時又不忘以「烏鴉」經典動作答謝總經理曾志偉的邀請，勾起大家集體回憶。

張耀揚淡出幕前後，任職賭場公關。(小紅書)

張耀揚曾於新加坡機場被偶遇，非常友善。(小紅書)

闊別熒幕10多年的張耀揚，日前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚笑指自己無做「烏鴉哥」好耐。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚這次現身引起全城熱話，瞬即令其人氣飆升，除了網上不斷有人重溫其以往經典電影片段外，也有不少網民曬出捕獲張耀揚的相片和影片。近日，就有網民在社交平台分享與張耀揚慶生的片段，由於張耀揚是7月20日生日，故有網民推測片段是去年張耀揚生日時所拍的。

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電視截圖）

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

近日有張耀揚慶生片流出。（抖音截圖）

張耀揚見到蛋糕露出驚喜之情。（抖音截圖）

片中，張耀揚一頭近年標誌性的型格白髮束起髮髻，架起太陽眼鏡，上身穿上黑色圓領T裇突顯健碩身形兼曬出兩隻麒麟臂，Chill得來不失霸氣。期間服務員送上蛋糕，事前疑不知情的張耀揚露出驚喜表情，老友們則為他獻唱生日歌，而「洪興韓賓」尹揚明、林國斌及彭敬慈等都是座上客，尹揚明還用電話將全程拍下來，二人應該私交甚篤。

林國斌也是座上客。（抖音截圖）

還有洪興「韓賓」尹揚明。（抖音截圖）

好友趁機將蛋糕抹在張耀揚臉上，後者極快避開。（抖音截圖）

大家應該甚少見到張耀揚這個笑容。（抖音截圖）

張耀揚許願吹蠟燭後，身旁好友趁機將蛋糕抹在張耀揚臉上，但壽星反應勁快速逃，甚少見到其這一面，想不到給人感覺天不怕地不怕的張耀揚，居然怕忌廉，全場好友馬上起哄，祝福聲中夾雜大量「廣東話精髓」，令現場氣氛極為高漲。獲眾好友賀壽，張耀揚臉上也難掩喜悅之情，雙手合十感謝大家心意，更即興在鏡頭前揮了幾拳，有型到爆。

好盡興。（抖音截圖）

張耀揚合十多謝大家。（抖音截圖）

好開心。（抖音截圖）

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博主寫道：「烏鴉哥回來啦，耀揚大哥還是那麼帥，平日裡為人非常非常的友善……我小時候在古惑仔裡最怕的人，現今已成問題慈眉善目的Uncle啦。祝福Roy張耀揚大哥身體健康，心想事成！」網民們除了紛紛送上祝賀，也留言：「真壯碩呀」、「後面兩拳撒出來還是有保持的」；另外也有網民驚喜見到「東星耀揚」和「洪興韓賓」同枱：「韓賓幾時去了東星？」、「今晚這條長紅我要定了」、「係我就反枱啦」可見大家都相當入戲。