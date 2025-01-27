足球女將｜Kathy仔自嘲復康人士　蘇皓兒美腿瘀晒：每日都好崩潰

ViuTV綜藝節目《足球女將》即將播出，昨日（26/01）當中的多位成員出席宣傳活動。24位參加的美少女當中，最矚目的當然是蘇皓兒（Chole）、Kathy仔王頌恩和郭思等幾位討論度較高的網紅、模特兒、演員。

蘇皓兒（Chole）、Kathy仔王頌恩和郭思談到《足球女將》的訓練，都表示過程令她們好崩潰。（葉志明 攝）

蘇皓兒（Chole）。（葉志明 攝）

現場真係好凍，好大風。（葉志明 攝）

三位美少女接受《香港01》訪問時，Kathy仔王頌恩坦言自己十分少運動，去gym room做gym還會被教練稱為「復康級」：「對我嘅PT教練嚟講，我只係一個復康人士，我做緊嘅嘢只係一個復康人士做緊嘅嘢，可能拉吓筋，都未去到可以做到負重。」記者問為什麼夠膽參加「足球訓練營」，她澄清並不是公司指令而是出於個人意願：「我覺得人一世身一世。」

蘇皓兒坦言踢波令佢對腳瘀晒。（葉志明 攝）

蘇皓兒坦言踢波令佢對腳瘀晒。（葉志明 攝）

這個足球比賽，對於蘇皓兒更是一大挑戰，她受訪時直言：「每日都好崩潰，哈哈，控唔到個波，或者『的』波『的』到對腳瘀晒，或者體能唔及隊友，因為隊友都係運動員。」王頌恩說：「又成日喊。」蘇皓兒回應：「5隻手指數得晒，都唔算多嘅。」

《足球女將》一眾參加者出席記者會。（葉志明 攝）

《足球女將》一眾參加者出席記者會。（葉志明 攝）

郭思也表示自己不擅長運動，參加節目是人生體驗：「測試一下自己足球人涯可以行到幾遠。既然我收到節目邀請，我覺得可以試一次，就好興奮地嚟，但係過程......每一次都會whatsapp大家：『今日返到屋企有冇喊。』」

《足球女將》，蘇皓兒（Chole）、Kathy仔王頌恩和郭思。（葉志明 攝）