李居明將成立當代粵劇團　定《大迷信》為新光戲院結束前特別項目

在較早前的「告別新光」記者會上，李居明表示他將成立《當代粵劇團》，在今年新光正式結束前十天分別上演《金玉觀世音》、《秦王孟姜》及《小平你好》，他將會以「開心慶祝新光光榮引退」的心情，在3月3日結束當天公演的最後一個劇目《小平你好》。當時李大師在記者會上也同時公布了《大迷信電影節》是新光結束前的另一個特別項目，日前《大迷信電影節》便在他和導演任冠雄出席下隆重開幕，而《大迷信之3潮爆開運王》更甄選成為開幕電影，今次《大迷信電影節》影期由開幕當天至2月15 日，影期共22天，八齣《大迷信》題材電影一日五場輪流放映，在三月一日更會特別加開午夜場，讓喜歡這類題材的戲迷過足戲癮。

《大迷信電影節》播放列表。(公關提供)

李居明表示他將成立《當代粵劇團》。(公關提供)

李大師在《潮爆開運王》放映前向現場觀眾表示：「目前香港已有一批年輕的電影人接上了香港電影黃金時代的班，我拍攝的八套《大迷信》全部由年輕導演執導，包括任冠雄、周皓雲及潘藝倫等，他們拍攝的《通靈師》、《大剃度》、《粵劇靈》及《易經風雲錄》等多部電影在國際影展多次獲取獎項，這是新一代導演去拍攝上一代電影經典《大迷信》拍出的新光環。」觀眾也向李大師反映在聽到「大迷信」重臨新光戲院這個消息時感到非常興奮，都說非常懷念三十年前在戲院觀賞《大迷信》時的那份震撼，他們大家在談論「高街鬼屋」、「捉邪捉鬼」及「溫莎狐仙」依然津津有味，還有黃霑演唱的「大迷信」主題曲也表示是百聽不厭。李大師最後說：「自從《破．地獄》一片大收旺場後，關於靈學的電影十分受歡迎。我拍攝的《大迷信》系列電影不單止有不少擁躉，外界也一致認為此類靈學題材要拍得到位只有李居明才能做到，而且在國際電影節上屢獲獎項，得到國際影評專家的肯定和推薦，證明其貨真價實，而且我這系列電影都只在新光三樓新光數碼戲院獨家放映，這戲院以音響效果著名，在此觀看《大迷信》系列電影，更有身臨其境之感。」

《大迷信》系列導演任冠雄、李居明。(公關提供)

李居明的八套《大迷信》全部由年輕導演執導，包括任冠雄、周皓雲及潘藝倫等。(公關提供)