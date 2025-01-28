前Hotcha成員Winkie黎美言暴漲2個碼親回應：大家唔使再問我

近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司的前HotCha成員黎美言（Winkie），積極經營社交平台，近日一條短片見到向來甚FIT的Winkie，竟暴漲兩個碼引起熱議，對此她亦親自回應：「大家唔使再問我！係呀，肥咗好多。」



習舞多年的Winkie黎美言一向相當fit。（IG：@winkielaimy）

習舞多年的Winkie黎美言一向相當fit。（IG：@winkielaimy）

習舞多年的Winkie黎美言一向相當fit。（IG：@winkielaimy）

近年Winkie轉型從商，最近更涉獵護膚品代理行業，積極開分享招攬有意加盟人士。早前上載一條分享會照片，驚覺Winkie身型比以往橫及闊，V面亦變得圓潤，引來諸多猜測。及後她親自留言回應，指因為家人離世致荷爾蒙嚴重失調。Winkie弟弟黎嘉駿於2020年10月從灣仔寓所高處墮下倒臥平台，終年28歲。黎美言非常疼錫細佬，事件令黎美言大受打擊。

Winkie黎美言近年開始從商。（IG：@winkielaimy）

Winkie黎美言近年開始從商。（IG：@winkielaimy）

Winkie黎美言近年開始從商。（IG：@winkielaimy）

Winkie留言說︰「大家唔使再問我！係呀，肥咗好多，因為我荷爾蒙嚴重失調 呢幾年屬於Recover靜修嘅日子。我想講屋企人突然離開，大數據顯示，大概需要五年。好彩我有信仰有上帝，比我最大嘅平安。我就係好努力讀書同埋工作令到我有啲寄托，所以根本上我呢幾年都冇去商會，唔想見人，淨係想一個人靜靜地叉吓電。我而家fully charge battery ，我接受咗呢件事，所以成日話為家人而戰，細佬在天之靈都希望見到我積極面對生活。依家努力面對荷爾蒙問題 ，一定能夠盡快修復！作為一個公眾人物 係呀，肥咗都要同人交代， 多謝大家關心！」

Winkie黎美言身形暴漲不少。（IG：@winkielaimy）

Winkie黎美言身形暴漲不少。（IG：@winkielaimy）

Winkie黎美言身形暴漲不少。（IG：@winkielaimy）

Winkie黎美言身形暴漲不少。（IG：@winkielaimy）