女星與長洲富豪三年抱三被指恨追仔　終剖白生3女委屈：心好累…

現年35歲的陳嘉寶（Anjaylia）2017年與初戀富貴男友黃頌祈結婚，婚後3年抱3，之後更減少幕前工作，專注照顧家人。過往外界多次質疑他們兩公婆是「想追仔」，而陳嘉寶去年曾在IG以千字文回應「生第3胎其實係咪為追仔？」，她解釋生仔生女都「沒什麼感覺」，最重要是平安健康、身心健全，還直言與老公早有共識生3個，又駁斥為長洲人老公追仔分地的說法：「有人問是不是長洲人生仔有地分，天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分不好意思，反而我們跟大家一樣要更努力工作賺錢給孩子們更好的生活。」

「長洲家嫂」陳嘉寶千字文反擊否認追仔。（IG／@anjaylia）

不過，她近日就透露唯一令她覺得生三個女兒很委屈的時候，她稱：「在外面要帶她們去洗手間的時候。每一次，我都會帶着怨恨去盯我們家的那個男人。特別是帶她們去滑雪的時候，我自己都想不喝水免得上廁所了，就更別提要帶三個滑完雪要上廁所的小孩了好嗎？！」

一家五口！（ IG/@anjaylia）

她再解釋：「首先要一層一層剝洋蔥似的幫她們脱…還要每次消毒廁板…然後再一層層幫她們撫平衣物再穿上去…中途追加十萬次的叮嚀與吶喊：『不要亂摸！髒！！！！』真覺得心好累…」不少媽媽都留言表示完全明白以及極度同意。

做媽媽嘅都好明白！（IG／@anjaylia）