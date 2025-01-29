頂流港星出道被狂罵轉戰内地爆紅　今不忘本為香港電影出分力獲讚

現年39歲的陳偉霆2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，隨後簽約英皇娛樂正式出道。雖然獲公司力捧作多棲發展，惟一直浮浮沉沉，發展未如理想；至2013年，陳偉霆決心轉戰內地發展，隨即爆紅，撈得風山水起，與在香港時期相比，人氣可謂幾何式飆升，吸金力強勁之餘又擁有大批粉絲，成為內地頂流男神之一。

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆當年在《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」。（視頻截圖）

雖然陳偉霆早已將工作重心移向內地，但也不忘香港市場，早前參演《爆烈點》更獲得讚賞。近年香港電影業面對嚴峻寒冬，陳偉霆也出一分力，在內地電影頻道中邀請各地電影人來港取景。片中陳偉霆以「電影人」身分介紹香港多個靚景，他表示：「電影中的香港多元而浪漫，維多利亞港的璀璨燈火、南丫島的悠閒漁村、大澳的棚屋風情，更多的香港之美等待鏡頭的發現。歡迎大家來到香港，感受東方之珠的動感與魅力，品味傳統與現代交融的獨特魅力，也歡迎各位電影人來到香港取景，讓更多人看見不一樣的大美香港。」網民紛紛留言：「雖然陳偉霆當年在香港發展一般，但現在紅了都為香港電影出分力，不忘本，讚」、「陳偉霆為家鄉打call」、「陳偉霆優秀」、「因為陳偉霆想了解香港多一點」。大讚他就算初出道被嘲、被罵都不忘本，仍為香港電影出一分力。

陳偉霆邀請電影人來香港取景。（視頻截圖）

介紹香港多個靚景。（視頻截圖）

陳偉霆歡迎電影人來香港。（視頻截圖）

陳偉霆由被嘲「而我不知道陳偉霆是誰」到今日紅遍內地成為頂流男神，一路走來不易。他曾在真人騷《童話》中罕有談起剛出道時的經歷，曾受了不少委屈：「我剛出道的時候說什麼都被罵，真的，以前沒有網上這麼發達，但是以前是有雜誌的，就是香港有很多的報刊，不同的封面，可能是以往我有一些緋聞或者是有女朋友的時候，大家會去說我一些很難聽的話，你是多火的藝人也沒有辦法逃避一些記者突然間當場問你的問題。所以我以前，比如說出活動的時候，我去為自己辯護，我說不是，那個節目你們看到是假的，因為有前因後果的。說完第二天更糟糕。我當時覺OK，可能是有一些記者針對我，然後我繼續去解釋，但是我發覺不喜歡我的人，永遠不會聽我的解釋，他只會找別的東西繼續攻擊你。」

陳偉霆在內地發展多年，人氣與口碑同出道時期不可同日而語。（微博@William威廉陳偉霆）

陳偉霆早前出演《太陽星辰》，大受歡迎。（《太陽星辰》劇照）

陳偉霆續指，這些不實報道令自非常困擾，甚至一度抑鬱，自我懷疑：「那一段時間太長了，我有一段時間真的有一點抑鬱症了。因為我不敢出門，一出樓下都會經過報攤，看到自己很醜的樣子，就是寫我不好的東西。有一段時間我連（照）鏡子我都會討厭前面的那個人，我覺得你就是那個壞蛋，或者是你就是那個大家所說的東西，我會相信他們。」他續指道：「我之前有分享過，就是當一個人說你不對的時候，不是，你去解釋，你還會相信自己，一百個人、一千個人、一萬個人都說你幹了這個事情的時候，我當時會以為自己幹了這個事情。」

陳偉霆之前在節目中罕提剛出道時經歷。（視頻截圖）

曾被不實報道搞到抑鬱。（視頻截圖）

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