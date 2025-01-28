官恩娜母親與3名姊妹爭亡母逾千萬遺產　官司長達10年官母終敗訴

官恩娜外婆遺產官司長達十年，官恩娜外婆勞笑鳳生前把逾四千萬元資產贈予官恩娜胞兄官仲銘，再立遺囑把遺產全數贈予官母的男性朋友、「契仔」馮明業。官恩娜三名姨母質疑「契仔」連同官家合謀奪取外婆財產，入稟要求法庭裁定遺囑無效。高等法院法官陳嘉信今（28日）下判辭，裁定官恩娜已故外婆勞笑鳳的遺囑無效，並指勞笑鳳去世時並無立下遺囑，裁定官母敗訴。

官恩娜外婆遺產官司長達十年。（IG@koonella）

案件早前審理時，雙方互數不是，官恩娜的大姨媽，指官母與勞同住後，勞的資產被調動，又指官恩娜曾責罵外婆；官母卻稱無阻過三姊妹探望母親，反指母親曾投訴3名女兒沒來探望。其中長女麥銀娣供稱，勞和官恩娜的母親同住後，長女等人曾探訪。她於第二次探望時，其母投訴官恩娜曾致電責罵她，又指官罵得很兇，令她難以接受。

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。(IG@myyk)

法官陳嘉信在審訊中質疑，官恩娜胞兄官仲銘在他與外婆勞笑鳳的聯名戶口中提取逾3,800萬元，沒有任何證據證明轉帳屬外婆勞笑鳳自願轉帳，也沒有任何證據證明外婆勞笑鳳毋須官仲銘還款。當官恩娜母親麥銀麗出庭作供時指外婆勞笑鳳在官家居住時，三名姨母長時間不探望外婆，外婆「好嬲」三名姨母，故拒絕會見三人；法官陳嘉信則質疑麥銀麗「加鹽加醋」。

官恩娜的父親官有權，及母親麥銀麗。(陳曉欣攝)

官恩娜同媽媽麥銀麗。（myyk@IG圖片）

案件編號：HCAP37/2015