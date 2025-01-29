前港姐冠軍滾水撈飯回應轉型做網紅　傳手揸5個物業仍搏命搵錢

前港姐冠軍楊思琦當年分別獲得冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎最多的六料冠軍佳麗，風頭一時無兩。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後又跟神秘老公誕下第二個孩子，現年46歲楊思琦為養家轉戰內地發展，近年積極成為一名音樂主播，有網民指她每晚工作高達十幾個小時，更經常開直播到凌晨。楊思琦繼凌晨3點直播間突然情緒失控不停抽泣，最近又邊食邊播，用滾水撈飯回應轉型做網紅一事！

粗茶淡飯！（截圖）

加啲滾水繼續食！（截圖）

好勸力！（截圖）

太可憐！

非常可憐！（截圖）

最近有報道指雖然楊思琦要撫養一對仔女，日日搏命工作，但經濟狀況應該不至於太差，她過往受訪時曾指，其母親過往於銀行任職，自己所有收入均由其打理，故從未出現財政拮据的情況。她亦有聽從母親建議，建立儲蓄習慣，並購入物業及學習投資，據知其至今手持約5個物業，分佈於將軍澳、藍田、觀塘及荔枝角，市值料逾億元。雖然有多個物業揸手，但楊思琦仍會馬拉松式直播，就連晚飯時間都要邊食邊播，粗茶淡飯，期間更叫工人姐姐加滾水撈飯。對於有網民留言「美女，現在不當演員當網紅了」，她稱：「網紅都好紅，你下一次陳豪帶貨的時候『陳豪你有視帝不做，當售貨員呀？』你同佢講呀，你有冇咁夠膽呀？TVB要他去帶貨，你有沒有說他？你不當影（視）帝，你當售貨員呀？能不能這樣講？為什麼說演員？你們想播也可以播的。」

楊思琦係六料港姐冠軍。（網上圖片）

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））