43歲朱慧敏將迎蛇年BB　一家三口拜年1歲囡囡牙牙學語中英都識講

43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年與心臟專科醫生陳良貴（Jason）結婚。曾揚言想生夠4個的朱慧敏，前年10月誕下女兒SheRa，去年宣布再度懷孕，第二胎預產期為今月3月，將迎接蛇年BB！

一家三口大年初一向各位講：「恭喜發財」！（IG：@queeniechu422）

朱慧敏將迎蛇年BB。（IG：@queeniechu422）

大年初一，朱慧敏一家三口一身紅噹噹向大家拜年！朱慧敏腹大便便，挺着巨肚，雖然屬高齡產婦，但陀得一點也不覺「論盡」，可以單手抱住囡囡一齊欣賞桃花，並說：「今年有你同肚裏面個BB嘞，多個BB我哋一齊玩。」朱慧敏教囡囡講靚靚，牙牙學語的SheRa好叻叻，手指指住天空連講三次：「Bird」，又跟媽媽說：「靚靚呀」。

一家三口賞桃花。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏臨盤在即，仍可單手抱住囡囡。（IG：@queeniechu422）

識講「bird」。（IG：@queeniechu422）

仲有「靚靚呀」！（IG：@queeniechu422）

行得仲好快添，叻女！（IG：@queeniechu422）

朱慧敏腹大便便，仍可單手抱住囡囡。（IG：@queeniechu422）

早前參加爬行大賽攞冠軍的SheRa，原來已經識得行路，她的爸爸亦祝福女兒：「身體健康、快高長大、心想事成！」一家三口最後再向大家拜年：「祝大家身體健康，蛇年行大運，恭喜恭喜！」

爸爸就祝囡囡身體健康、快高長大。（IG：@queeniechu422）

一家三口拜年。（IG：@queeniechu422）

衣著好配合新年氣氛。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏（Queenie）囡囡早前參加爬行比賽攞咗冠軍。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏（Queenie）與心臟專科醫生老公陳良貴（Jason）陪囡囡去睇聖誕燈飾，小朋友對各樣事物都非常好奇。（IG：@queeniechu422）