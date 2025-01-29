Angelababy曬兒子新春合照　8歲小海綿新樣曝光似足黃曉明

農曆新年期間有不少藝人均會上貼一系列慶賀新春美照，而Angelababy (楊穎）就是其中一位。她在社交網曬出多張恭賀新春的美照外，還讓剛滿8歲的兒子小海綿出鏡，雖然他被用貼圖遮掩眼睛，只露出半張臉，但光看鼻子及嘴巴還有臉型根本就是小帥哥一名，令網民直言是迷你版黃曉明。

Angelababy上貼一系列新年照。（Angelababy微博圖片）

Angelababy好漂亮。（Angelababy微博圖片）

身穿喜慶服飾梳着中分頭的Angelababy，手持着金元寶及紅色燈籠大擺pose拍照，對着鏡頭展現燦爛笑容，活潑又可愛，留言表示：「祥龍辭歲去，靈蛇納福來，祝大家新春快樂！」而從工作室上貼的花絮影片可見，有一位小朋友擔任幫手在她背後舉起紅色燈籠，網民猜測就是兒子小海綿，及後她就更新「小紅書」，大方公開答案小幫手就是兒子小海綿，還曬出二人並排的合照，可見剛滿8歲的他長高了不少，已經到達媽媽的胸部位置，雖然他雙眼被圖案遮掩着，但露半張臉的他鼻子高高，嘴巴小小，而且下巴尖尖，臉部輪廓呈v型，讓不少網民直指像極了爸爸黃曉明，絕對遺傳了父母良好基因，相信他顏值非常高。

小海綿被指似足爸爸黃曉明。（微博圖片）

黃曉明﹑Angelababy 在2022年離婚。（視覺中國）

另外，近來頻頻被發現身身香港的Angelababy，其個人微博IP屬地現時顯示在中國香港，看來目前的她與兒子小海綿是在香港過新年。