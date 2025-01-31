百億新抱南嫁香港豪門12年　農曆新年自信大曬廣東話流利又可愛

「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給「百億富三代」霍啟剛，婚後育有一子兩女，至今已逾12個年頭。兩人拍拖8年，加上結婚，相處已有20年，依然甜蜜如初。郭晶晶婚後成為霍啟剛賢內助，不時會陪伴出席社交場合，對內亦照顧好家庭，近年亦陪先生拍煮食片增加曝光，非常賢惠，而郭晶晶「豪門清泉」、低調作風亦深得觀眾喜愛。農曆新年，郭晶晶再陪霍啟剛拍片整湯圓，大騷流利廣東話，並分享哈爾濱經歷，顯出積極貼地一面，非常可愛。

霍啟剛同郭晶晶結婚逾12年了。（IG/@fok_kenneth）

郭晶晶一家人之前同老爺霍震霆去了東北，親民同大家合照。（微博圖片）

郭晶晶素顏上陣。（微博圖片）

郭晶晶與霍啟剛一齊食湯圓，郭晶晶嫁落香港超過12年，講廣東話愈來愈自信。郭晶晶先用廣東話分享北方「元宵」及南方「湯圓」分別，以北方人來說已講得相當不錯！談到哈爾濱旅行經歷，除了不懂說「鋪床」，郭晶晶9成時間均用廣東話說話，值得讚賞。

郭晶晶紥孖辮滑雪Look。（小紅書）

郭晶晶憶述，一家人當時入住東北特色民宿，5個人一齊迫埋瞓「東北火炕」，同瞓一張床，仲要自己鋪床。霍啟剛無奈稱張床太硬「瞓得唔好」，郭晶晶則笑言：「我同小朋友都瞓得好好！小朋友好開心，我哋第一次5個人瞓一張床。」郭晶晶大讚：「我覺得好舒服，小朋友都覺得好舒服！」郭晶晶貼地又積極，難怪收穫不少粉絲。郭晶晶全程說話輕聲細語，帶些蹩腳的廣東話更顯可愛，連網民都不禁大讚：「估唔到郭晶晶作為一個外省人啲廣東話講得算非常好」。

郭晶晶提到，在哈爾濱入住民宿，一家五口迫一張床。（YouTube影片截圖）

仲要自己鋪床。（YouTube影片截圖）

郭晶晶問霍啟剛瞓成點，霍啟剛無奈指瞓得唔好。（YouTube影片截圖）

郭晶晶話同小朋友都瞓得好好。（YouTube影片截圖）

喂老公食湯圓。（YouTube影片截圖）

好可愛！（YouTube影片截圖）