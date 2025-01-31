汪明荃羅家英初二團拜　億元豪宅樓梯坐逾半百好友仍綽綽有餘

農曆新年是華人最重視的節日，有大量傳統習俗時至今日大家都遵守，而去阿姐汪明荃羅家英豪宅拜年，應該算是娛樂圈傳統之一。一向好客的阿姐及家英哥，年初二開放豪宅接待逾半百親朋到豪宅團拜，單是花園樓梯位置已容納近50人﹗



「時尚教母」汪明荃億元豪宅天台曬手袋 數十名牌袋價值近5千萬

汪明荃羅家英每逢新年，都不停在豪宅舉行團拜。（IG：@wang_liza）

陸浩明件初二發佈短片，見到他與女友陳詩欣、關楓馨、周吉佩、馮盈盈、黃建東及譚輝智等，排住隊準備向站在高逾2米桃花下的阿姐及家英哥拜年。陸浩明留言：「恭喜發財，蛇年大吉！大年初二去Liza姐屋企拜年! 好熱鬧，家英哥話最緊要『蛇年有力』同阿姐家英哥桃花前合照，人緣事業行運行到笑」

陸浩明與女友陳詩欣到汪明荃羅家英豪宅拜年。（IG：@wang_liza）

陸浩明與女友陳詩欣、關楓馨、周吉佩、馮盈盈、黃建東及譚輝智等，排住隊準備向站在高逾2米桃花下的阿姐及家英哥拜年。（IG：@LUKHOO）

陸浩明與女友陳詩欣、關楓馨、周吉佩、馮盈盈、黃建東及譚輝智等，排住隊準備向站在高逾2米桃花下的阿姐及家英哥拜年。（IG：@LUKHOO）

陸浩明與女友陳詩欣、關楓馨、周吉佩、馮盈盈、黃建東及譚輝智等，排住隊準備向站在高逾2米桃花下的阿姐及家英哥拜年。（IG：@LUKHOO）

汪明荃家中大門貼有「靈蛇獻瑞千重錦，紫燕呈祥萬象新」的對聯，客廳放了一張大型灰色沙發，阿姐更設有特大帳篷供親友打邊爐聚餐。眾人一同祝賀：「我們一同祝阿姐和家英哥恭喜發財，蛇年行好運，身體健康」羅家英附和：「蛇有蛇路，鼠有鼠路，蛇年有力，風生水起」，之後眾人又繼續道賀：「福如東海、壽比南山」。其後眾人在陽台及樓梯的大合照，相中逾半百人坐滿數級樓梯，排排坐向鏡頭講恭賀說話，喜氣洋洋。

阿姐汪明荃家中有特大灰色沙發。（IG：@wang_liza）

阿姐汪明荃及家英哥設大帳篷供親友聚餐。（IG：@wang_liza）

TVB藝人們與阿姐汪明荃及家英哥大合照。（IG：@wang_liza）

TVB藝人們與阿姐汪明荃及家英哥大合照。（IG：@wang_liza）

在阿姐汪明荃及家英哥豪宅樓梯大合照可算指定動作。（IG：@wang_liza）

在阿姐汪明荃及家英哥豪宅樓梯大合照可算指定動作。（IG：@wang_liza）