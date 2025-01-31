張敬軒大讚韓星圭賢粉絲守規矩 稱已放棄教育粉絲：文化背景唔同

張敬軒（軒公）今日（31/1）年初三現身沙田馬場出席農曆新年賽馬日。提到早前為韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢在香港開騷擔任演唱嘉賓，並獲對方改韓文名「張彬」，軒公接受《香港01》受訪時表示非常受落：「其實我阿爺以前幫我起名嘅時候，曾經係想用雙木林呢個名，咁我哋係北方人，細個嘅時候乳名叫小寧，屋企人覺得叫小比較可愛啲，但到我長大咗之後，我就覺得大就會威啲，變咗嗰日圭賢幫我起名叫張彬嘅時候，太過情急之下我就不如叫自己做張大彬。」

張敬軒今日出度賀年活動。（陳順禎攝）

此外，軒公亦大讚韓國團隊在開騷前的各項準備都做得非常出色，值得大家去學習：「我係好羨慕韓國嘅藝人開騷嘅觀眾嘅氣氛，佢哋好似訓練過咁，佢哋唔止個工業，而係成個追星文化，就好似今次圭賢呢個騷咁，喺入場之前我見到粉絲有個Po，係會提我哋啲歌迷除咗攞圭賢嗰支手燈之外，其他手燈都嗰好帶入去演唱會，咁樣我都覺得係好有禮貌，同埋應該尊重返人哋。同埋佢哋啲粉絲係乖，圭賢行晒全個場，係完全唔使保安護住，我係覺得好好。香港唔係唔好，熱情有熱情好，但對我哋歌手嚟講，如果個場地係安全，我哋係可以留得耐啲。（會唔會仿效佢哋教育吓啲歌迷？）其實我已經放棄咗，因為每個人嘅文化背景都好唔同，有啲人係鍾意靜嘅，變咗我會諗以後我嘅演唱會，係咪劃分一啲I人專用，又或者E人專用嘅區域，呢個值得深思。」

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）