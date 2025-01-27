乙巳年吉星高照年初一｜劉丹服務無綫48年抽中足金金蛇︰開心想喊

撰文：吳子生
出版：更新：

無綫翡翠台本周三（29日）大年初一上午11點，將播映蛇年新春特備節目《乙巳年吉星高照年初一》，節目內容相當豐富，除有電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾行政人員向觀眾拜年，並聯同無綫台前幕後兩大書法高手：資深藝人陳勉良及字體設計師張濟仁齊齊寫揮春，祝大家蛇年行大運外，一眾劇集演員及綜藝節目主持亦會齊集向觀眾拜年及玩遊戲，包括《愛‧回家之開心速遞》、《東張西望》、《中年好聲音》系列、《大師兄感謝祭》、《流行都市》、《Hands Up》及《J Music》等。

劉丹呢系列嘅驚訝表情真係好有喜慶效果，真係齋睇相都戥佢好開心。40 呢個表情勁Cute。
劉丹呢系列嘅驚訝表情真係好有喜慶效果，真係齋睇相都戥佢好開心。40 呢個表情勁Cute。

為慶祝新一年，節目除會大派名額共有1,000封的HK$88 App版利是外，還會送出價值逾8萬港元的足金金蛇予參與節目拍攝的藝人。在眾多抽中幸運金蛇的藝人之中，以劉丹最為搞笑，原本《愛‧回家》的熊家與龍家在玩「吉星高照歡樂咭」遊戲期間，已經高潮迭起，到抽幸運星贏足金金蛇環節時，丹爺更像財神降臨般一抽抽中足金金蛇，全場隨即陷入一片喧鬧，而得獎幸運兒丹爺不但全程表現得「難以置信」，更連環做出「開心到想喊」表情，十分搞笑！丹爺獲頒足金金蛇後，更忍不住激動謂：「我冇諗過中架，我入咗TVB幾廿年，從來都未中過獎…唔係都有一次，中咗一個枕頭。」想直擊丹爺「狂喜」連環圖，密切留意《乙巳年吉星高照年初一》。

電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾行政人員向觀眾拜年。

陳靜化身「無敵神估」遭質疑出貓

至於王牌節目《東張西望》，則派出吳幸美、王嘉慧及王汛文向觀眾拜年，王嘉慧除了會即席表演寫靚靚揮春，三位女神更會到茶樓向茶客拜年兼大派意頭揮春，包括「東張降臨好難呃人」、「東張出手壞人速走」及「日日東張唔使慌張」、「東張發聲市民救星」，茶客們對於別具特色的「東張」對聯亦直豎姆指大讚好意頭！至於《大師兄》環節，則有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅、唐嘉麟、陳靜、郭珮文、文佐匡及安德尊齊齊大玩「開心無敵估歌仔」，今次負責出戰考驗一眾嘉賓的，分別是「電視城春麗」及「將軍澳阿Ken」。值得留意的是，蕭正楠雖然全程表現出色，但依然不敵「無敵神估」陳靜，陳靜的厲害之處，是只需要一至兩秒，就能成功估中歌仔，極速程度令大師兄錢嘉樂等人一度懷疑有人通水。

曾志偉派利是。
炎明熹傳約滿無綫火速加盟Sony　陳柏宇：幾時都話有啲後生嘅都好炎明熹被傳加盟Sony Music　葉巧琳：冇話期唔期待苟芸慧離婚？被問與老公陸漢洋傳婚變　七字回應充滿懸念萬千星輝2024｜網民不滿賽果 曾志偉大爆內幕傾續約換視帝視后王賢誌申請破產遭鼎豐代表庭上反對　指隱瞞財務狀況成功騙獲貸款萬千星輝2024｜楊茜堯失落視后 網民大爆真正死因
香港藝人動向
劉丹