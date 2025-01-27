乙巳年吉星高照年初一｜劉丹服務無綫48年抽中足金金蛇︰開心想喊

無綫翡翠台本周三（29日）大年初一上午11點，將播映蛇年新春特備節目《乙巳年吉星高照年初一》，節目內容相當豐富，除有電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾行政人員向觀眾拜年，並聯同無綫台前幕後兩大書法高手：資深藝人陳勉良及字體設計師張濟仁齊齊寫揮春，祝大家蛇年行大運外，一眾劇集演員及綜藝節目主持亦會齊集向觀眾拜年及玩遊戲，包括《愛‧回家之開心速遞》、《東張西望》、《中年好聲音》系列、《大師兄感謝祭》、《流行都市》、《Hands Up》及《J Music》等。

劉丹呢系列嘅驚訝表情真係好有喜慶效果，真係齋睇相都戥佢好開心。40 呢個表情勁Cute。

劉丹呢系列嘅驚訝表情真係好有喜慶效果，真係齋睇相都戥佢好開心。40 呢個表情勁Cute。

為慶祝新一年，節目除會大派名額共有1,000封的HK$88 App版利是外，還會送出價值逾8萬港元的足金金蛇予參與節目拍攝的藝人。在眾多抽中幸運金蛇的藝人之中，以劉丹最為搞笑，原本《愛‧回家》的熊家與龍家在玩「吉星高照歡樂咭」遊戲期間，已經高潮迭起，到抽幸運星贏足金金蛇環節時，丹爺更像財神降臨般一抽抽中足金金蛇，全場隨即陷入一片喧鬧，而得獎幸運兒丹爺不但全程表現得「難以置信」，更連環做出「開心到想喊」表情，十分搞笑！丹爺獲頒足金金蛇後，更忍不住激動謂：「我冇諗過中架，我入咗TVB幾廿年，從來都未中過獎…唔係都有一次，中咗一個枕頭。」想直擊丹爺「狂喜」連環圖，密切留意《乙巳年吉星高照年初一》。

電視廣播有限公司行政主席許濤JP率領一眾行政人員向觀眾拜年。

陳靜化身「無敵神估」遭質疑出貓

至於王牌節目《東張西望》，則派出吳幸美、王嘉慧及王汛文向觀眾拜年，王嘉慧除了會即席表演寫靚靚揮春，三位女神更會到茶樓向茶客拜年兼大派意頭揮春，包括「東張降臨好難呃人」、「東張出手壞人速走」及「日日東張唔使慌張」、「東張發聲市民救星」，茶客們對於別具特色的「東張」對聯亦直豎姆指大讚好意頭！至於《大師兄》環節，則有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅、唐嘉麟、陳靜、郭珮文、文佐匡及安德尊齊齊大玩「開心無敵估歌仔」，今次負責出戰考驗一眾嘉賓的，分別是「電視城春麗」及「將軍澳阿Ken」。值得留意的是，蕭正楠雖然全程表現出色，但依然不敵「無敵神估」陳靜，陳靜的厲害之處，是只需要一至兩秒，就能成功估中歌仔，極速程度令大師兄錢嘉樂等人一度懷疑有人通水。