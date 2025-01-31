2025風生水起｜麥玲玲指郭珮文屬蛇犯太歲　今年易有爛桃花

《2025風生水起》昨晚大年初二（30日）播出一集，麥玲玲師傅在「開運搵師傅」環節中，大讚洪永城（Tony）耳珠夠靚加上眉毛夠濃，具備好男人面相特徵，家庭觀念重之餘，亦有點怕老婆。談到太太，Tony直認太太對於兩名女兒和他猶如餅印一事感到不開心：「佢覺得一屋洪永城（唔好），例如（可能）佢明明嬲緊我嘅，但抱住個女時：『咦？又係洪永城？』同埋佢成日講笑話：『我咁辛苦（生BB），但出到嚟你嘅樣嘅，咁我有咩回報吖？』」此時，主持莊子璇即追問Tony是否天生外父相，玲玲師傅對此回應：「佢條命仔女都有！」並補充指Tony有機會要追到第四胎才追到囝囝。

玲玲師傅批郭珮文今年易有爛桃花。

玲玲師傅批郭珮文今年易有爛桃花。

另李丞責師傅及家燕姐，還找來了五人男團Hey Brother成員麥長青、曹永廉、唐文龍、李思捷一起吃開年飯，黃智賢因要拍攝重頭戲未能出席。四子透露其實於兩年前疫情期間已有組團想法，主要是想為港人帶來一點正能量，至於為何叫Hey Brother，思捷笑言靈感來自家燕姐首本名曲《皆大歡喜》，思捷搞笑謂：「Hey呢個字一定行運，因為Hey呀Hey呀Hey」氹得家燕姐十分開心，大笑著問道：「又畀你諗到？」思捷聞言扮正經謂：「我諗咗五分鐘呀呢個Gag。」曹永廉在旁即補充指要超過50歲「先入到呢個男團」，認真無厘正經。席間丞丞師傅為眾人測字，建議Hey Brother可向跳唱方向發展之餘，還可考慮多練震音，並謂組合在未來三年應有好發展，但要提防受傷及不要太堅持己見。

王海榛都係屬蛇。

今晚一集的嘉賓則是「最佳女新人」得主陳懿德及鄭衍峰，玲玲師傅指，原來牙齒生得靚及嘴巴長得夠大的人，都是適合當主持的材料，玲玲師傅：「牙係代表表達能力，代表婚姻同人際關係，所以嘴大係重要。要做歌星或司儀，口大啲係著數啲。」玲玲姐又指由於二人耳頭生得夠圓，故都是天生旺老闆的人，並笑言鄭衍峰真實性格猶豫同閹尖。談到二人姻緣，鄭衍峰即爆料指德德多人追：「我一識佢（德德）之後，就好多男仔追佢。」