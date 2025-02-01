羅樂林專訪｜70歲氣溫得幾度仲要拍落水戲：都覺得辛苦、難頂

羅樂林入行超過50年，由邵氏電影開始，見證過佳視倒閉，加入麗的再過檔無綫（TVB）至今，拍戲多年經驗歷盡辛酸，曾經出外景從樹上高處墜下令背骨移位；在氣溫只有幾度的情況下被七條水喉狂射；更試過要用頭潛落有人屎的水池。歷盡艱苦的他，更會認同現時的後生演員，遇到不合理的事要懂得說「唔好」。

羅樂林試過要用頭潛落有人屎的水池。（資料圖片）

初初入佳視，羅樂林很快便得到機會做男主角，於1976年在《神鵰俠侶》飾演楊過一角，他憶述當時遠赴韓國拍外景，有一幕講到楊過要從地上跳上樹，而當年的拍攝方法很多時會用「倒拍」形式，於是羅樂林便要由樹上跳落地，他說：「你從那棵樹的高度看下去，那個榻榻米很小，其實是心怯的，導演問可以嗎？我永遠不會說不可以。你沒有經驗，一跳就離開了榻榻米，幾乎腰骨都走了位，其實是後面那些位置已經離了骨。」

羅樂林於1976年在《神鵰俠侶》飾演楊過一角。（劇集截圖）

這一次是皮膚之苦，下一次令人深刻的卻是捱凍，1999年羅樂林在TVB拍攝《人龍傳說》 ，在氣溫只有幾度的情況下被七條水喉狂射，他指：「一直射，由頭濕到腳，我們由晚上的七點拍到明早的五點，完全沒有停過。中間打燈轉燈的時候，那時有十幾個火盤，跟武師騎在火盤上燒烘自己。」不過這次辛苦卻很值得，事後監製羅永賢向TVB高層反映，結果劇組人員都獲得嘉許信，到底當然情況是怎樣呢？

拍攝《人龍傳說》被七條水喉狂射十小時。（劇集截圖）

講到氣溫得幾度要捱凍，年輕時還好，原來羅樂林70歲仍專業地頂硬上。「幾年前拍《BB來了》，有一場戲只有幾度，在馬鞍山的泳池，上水又下水，那時都覺得辛苦、難頂，本身你去到這個年紀，七十歲，你叫我拍落水真的不行了，體能已經受不了。」羅樂林更笑說，借著這次訪問向各位說真的不行，不要再找他拍這類型的畫面。

估唔到拍《BB來了》都咁辛苦。（劇照）

如果上面講到的，都只是身體上的辛苦，以下這件事肯定是要跨過心理的重重障礙。1973年，入行不久的羅樂林接拍了呂奇導演的電影《香港式的偷情》，其中有一幕，竟然要用頭潛落有人屎的水池！「當時講到我角色是被戴綠帽，那段戲說我在荷葉池，拍的時候我要潛下去，然後荷葉在我頭上，一開機我就潛下去。那時荷葉池有好多人的大便，整個荷葉池都是這樣，我們不會出聲，照做。但現在年輕的不會，正常的，但我們那時不會，我們演得到都照做。」

1973年，羅樂林接拍了呂奇導演的電影《香港式的偷情》。（電影截圖）

欲知羅樂林如何用頭潛入「屎池」？就要今晚18:30上《香港01》睇足本訪問！