羅樂林專訪二｜由旅行社太子爺到公司突然倒閉：很大壓力好徬徨

羅樂林可以說是見證著香港電視業的演變，70年代由電影圈加入公仔箱，由佳視做到倒閉，過檔麗的後又試過被無綫從亞視（由麗的改名）高薪挖角，沿途都試過被炒魷的徬徨；看著亞視廠大火的心痛；被妻子呻窮的關口，一切一切，要由他入行前開始講起，原來羅樂林是一名旅行社太子爺。

羅樂林見證著香港電視業的演變。（資料圖片）

入行前，羅樂林曾經做過導遊，因為爸爸是在香港開旅行社，於是便子從父業。後來，有朋友想報名參加邵氏南國實驗劇團，邀請一同參與，結果老土的結果又再發生，想考的考不到，抱著陪玩心態的羅樂林卻考上了。「張徹導演那時候跟我說，你多數應該是拍文藝片，（我心想）導演你拍武俠片但我進來拍文藝片，我會不會有什麼發展呢？」在邵氏經歷不夠四年的時間，羅樂林決定往外發展，加盟另一間富國電影公司。

大龍生現實曾經係旅行社太子爺。(劇集截圖)

但，富國很快便因資金問題而倒閉，其後羅樂林只可以去客串一些劇集或電影，不過因為爸爸有間旅行社，未有為生計擔憂。很快地，他加入了佳視，在那裡他嚐到了男主角的味道，但好景不常，羅樂林進入佳視也是不到四年，公司便倒閉了，他亦有參加當年追討欠薪的大遊行，可惜最後甚麼都追不到。因為當時羅樂林已有兩名小朋友，今次公司的倒閉對他形成很大壓力，他說：「很大壓力，其實一間公司突然發生這種情形，你會很徬徨。但不知道為什麼那時候沒有想那麼多，只是覺得有什麼就做什麼。」其後羅樂林加入了當時的麗的電視。

羅樂林當時兩個大女已出世。(ig@tishalaw)

羅樂林的妻子，陳寶儀曾經接受其他傳媒訪問時說過，當時羅樂林與前妻的兩個女兒，加上與寶儀姐的一個剛出生的女兒，再加上羅樂林在內地來港的媽媽，一人要搵六個人食，捱窮捱得相當辛苦。羅樂林表示的確是捱窮：「都有的，但我覺得我基本生活都給了，那我便沒有去想，因為我到現在都是，我沒有想過自己會發達，我都是做好自己本份，公司加薪金我又開心，若果不加，我接受我就做，接受不了我就另求高就。」

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