前TVB甘草內地搏命搵錢致富　新年曝光獨立屋內貌裝修簡約溫馨

70歲前TVB甘草演員李國麟前年離巢後，主力在內地做直播帶貨，試過喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，更連續直播帶貨8小時，但因無人落單而被封「最慘帶貨明星」。近年他更突破底線，試過生飲溫泉水，吃「牛屎」火鍋，當真不是人人可以做得到。

李國麟現時專注在內地發展。（李國麟微博圖片）

正當網民感嘆尊嚴何價之際，其實李國麟早已在福州開公司做老板。（小紅書）

正當網民感嘆尊嚴何價之際，其實李國麟早已在福州開公司做老板，最近返香港過年，更在小紅書拍片曝光其獨立屋的內外全貌，絕對是娛樂圈中的隱形富豪。李國麟在大年初三跟朋友聚會，並說：「每秒都值得記錄」，片中所見，有不少朋友到李國麟屋企拜年，鏡頭在屋企轉了一圈，裝修十分雅緻，以米白為主色，並用了雲石作牆身及地磚。複式大宅的樓底相當高，客廳亦很寬敞，裝有水晶吊燈及超大電視，有個半開放式廚房。屋內還有不少農曆新年掛飾，客廳落地玻璃望出外面有一個大花園，屋內外都滿不同植物，增添不少節日氣氛。今日（1日）李國麟駕車外出，他直言已有很久沒有返香港，準備趁新年四處遊玩一下。

年初三好多朋友去李國麟屋企拜年。（小紅書）

樓底高，裝修十分雅緻，。（小紅書）

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屋企外貌。（小紅書）

李國麟曾表示自己的家不是甚麼豪宅，是一個充滿愛的地方。李國麟47歲老來得女，對女兒李沅薐疼鍚有加，年供幾十萬讓女兒到英國讀戲劇，之前曾在其抖音出鏡，樣貌愈來愈標緻，甜美樣子被指似翻版阿Sa。去年一家到威尼斯旅行，女兒李沅薐全程充當攝影師，間中現身顏值又再升級愈大愈漂亮，一句又一句「爹爹」父女感情甚好。李國麟年初受訪時指女兒已有男友感情穩定，更曾到ViuTV面試做演員，未知是否有興趣步爸爸後塵加入電視界。

李國麟來得女。（小紅書）

李國麟女兒李沅薐細個時樣子。（微博圖片）

囡囡愈大愈標緻。（微博圖片）

囡囡近年五官愈來愈標緻。（小紅書）

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李國曾在直播中痛哭起來。(抖音截圖)

李國麟帶貨不易。（微博圖片）