五索原來係大學生揭前夫家庭背景　嫌「二世祖」欠内涵要靠Daddy

現年34歲的新一代「最強小三」五索鍾睿心（Rachel），日前接受練美娟和衛詩雅的網上節目《絲打圍爐》訪問，一改mean爆和大膽言論，認真地對談一次。五索稱自己以前說話好似連詩雅般斯文，後來因為經歷太多，才會360度轉變成為「八婆」。

五索自爆生女最多獎金，因為佢生咗4個仔。（ig@5kidsokma）

而性格改變的轉捩點，跟生了5個小朋友有關，她說：「因為我生好多個，第一個好溫柔，第二個開始有啲八婆，第三個成屋已經嘈到痴咗線，所以我只可以好惡咁全屋鬧鬧鬧。之後愈來愈似一個八婆，咁去到第五個算嘞，咁真係一個八婆，就咁落去。」育有4子1女的五索，更爆在Covid期間懷孕患上產後抑鬱，要靠看ERROR搞笑片走出陰霾，現在也希望拍片娛樂大家，兼為自己解悶。

五索生咗4子1女，現在湊小朋友好似湊狗咁樣。（youtube截圖）

五索曾患產後抑鬱。（youtube截圖）

訪問中，五索透露自己在街市長大，曾想過知識改變命運，在大學修讀媒體，目的是想參選港姐，從而結識有錢人，終極目標亦是成為豪門闊太。她表示在交友app認識大9年的前夫，對方家底不俗住獨立屋。五索大學一年級、仍未畢業便與前夫奉子成婚，當時她只是23、4歲，但雙方仍未準備好做人父母，磨擦漸多，最後因「性格極度不合」離婚。五索說：「第一段婚姻，以前一直好戀愛腦，生完即刻勁後悔，當時有咗先結婚。死啦，真係好唔鍾意呢個人，但因為面而離婚，因剛結完又離好核突。」

跟前夫拍拖一年幾，因有咗所以結婚。（youtube截圖）

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（資料圖片）

現任男友66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗年紀雖然大，但財力雄厚，她直認為貪錢與對方在一起。而她亦很怕與有錢「二世祖」相處，她解釋：「試過坐跑車，有人會幫我開車門，後來發現原來係怕我啲指甲刮花佢架車，所以唔鍾意二世祖，或太後生嘅男仔，好多都係靠daddy，睇落好有錢，其實啲錢係佢daddy，所以乜都要好聽daddy講。」

五索指真正有錢人說話較有內涵，她說：「中間同過一個『跑車男』一齊，佢會瘋狂買車，仲記熟所有型號內啲no.，呢啲係普通有錢人，可能幾億、十幾億？但依家嗰位真正有錢，總之係limit（限量）就買，買跑車對佢哋嚟講係好細嚿錢，好有錢買跑車就好似落街買餸咁，唔會誇張成件事。」

五索係窮家出身，但都唔鍾意「二世祖」。（youtube截圖）

馬清鏗對五索好多稱讚。（youtube截圖）

五索好鍾意錢。（ig@5kidsokma）

五索讀書都係想做有錢人。（ig@5kidsokma）

另外，五索表示自己一向支持大婆，因為自己都做過大婆，但當中有太多責任，最後老公也不太愛錫自己，經歷過離婚也不想再結婚。自從做了有錢人後，五索直認好多身邊朋友都疏遠自己，她說：「好似有啲唔抵得，同有啲心理不平衡，畀啲說話你聽，中間疏離咗好多。未必佢哋問題，大家角色唔同，佢哋未必理解我嘅角色，可能呢件事好轟動，大家覺得『嘩你做小三，做到你咁囂張』，但呢件事我係用咗9年時間去接受，呢9年唔係第一秒咁囂張，開頭係龜縮，唔會一嚟話人知我係小三，而係一步一步行出嚟。」

二十三、四歲就生小朋友。（youtube截圖）

好多舊朋友變得疏離。（youtube截圖）

新年都係同裕美、林作拍片。（ig@5kidsokma）

五索話想做令自己開心嘅事。（ig@5kidsokma）