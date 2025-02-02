影帝坐飛機被偶遇未能合照連串舉動超暖心　生圖樣貌現老態似爺爺

昨日剛迎來了67歲生日的影帝梁家輝，24歲時因演出李翰祥執導的《垂簾聽政》成香港金像獎史上最年輕的影帝，不過他也因再與李翰祥合作的《火燒圓明園》遭台灣當局封殺，香港電影公司不敢找他拍戲，淪落得只能和老同學在銅鑼灣擺地攤賣自製的皮手鐲，星途並非一帆風順。梁家輝經歷過低谷再次走紅，至今依然活躍於娛樂圈，人氣不減，他不時會被網民偶遇。

梁家輝一家四口感情要好。（IG@nikkiechleung）

梁家輝一年內連嫁兩女。（IG圖片）

梁家輝昔日照片（CFP）

昨晚有網民於社交網分享了她在機場偶遇梁家輝的合照，以「是哪個幸運包在大年初四和梁家輝一架飛機！」為標題，留言寫道：「嘿嘿！是我這個幸運包！今天晚上從香港回武漢的飛機居然遇上了梁家輝 剛坐下就看到旁邊的人往前面一直在拍照 問了左邊的小弟弟才知道是梁家輝 然後準備在機上拍照的時候空姐說快起飛了 梁家輝還特意回頭說不好意思不好意思 本人也太有禮貌了 然後以為就到此結束了 沒想到過完海關又遇上了 鼓起勇氣要了合照 還貼心的問穿的太少冷不冷 我只想說我一點都不冷 還激動的有點熱」。

梁家輝貴為影帝卻一點架子都沒有，還有禮親民，獲一眾網民大讚。不過有網民就指相中的梁家輝看來的確老了，似一個爺爺，但仍是帥氣的。

梁家輝於機場被偶遇。(小紅書)

梁家輝於機場被偶遇。(小紅書)