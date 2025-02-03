大S逝世｜憑《流星花園》爆紅　主持《娛樂百分百》創下無數經典

大S徐熙媛驚傳昨日（2日）在日本患上流感併發肺炎病逝，終年48歲。今日（3日）妹妹小S徐熙娣親證消息，透過經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你」。

大小S這對姐妹花感情相當好。（小S Facebook）

大S在台北出生，畢業於有名的華岡藝校戲劇科，家中三姊妹排第二。17歲出道時，以一首《十分鐘的戀愛》一炮而紅，其後與妹妹小S徐熙娣組成女子組合「S.O.S」，並發行首張唱片《佔領年輕》。之後兩姊妹轉戰主持界，主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》，其中主持了《娛樂百分百》長達8年，創下了不少經典，更奠定兩人其在演藝圈的地位。

大S小S主持了《娛樂百分百》長達8年，創下了不少經典，更奠定兩人其在演藝圈的地位。（YouTube畫面）

直至2001年，大S與男子組合F4主演《流星花園》，大S憑「杉菜」一角紅遍亞洲，並入圍金鐘獎最佳女主角獎。在拍攝《流星花園》期間，大S對客串的藍正龍一見鐘情，向來性格強勢的大S為了藍正龍改變成一個溫柔端莊的淑女，妹妹小S亦曾爆料指大S很怕藍正龍。二人一起四年最終分手收場。至於分手原因當時有台媒指是二人價值觀不一，甚至大S曾於訪問中指：「他（藍正龍）一直不打算結婚。」

2001年，大S與男子組合F4主演《流星花園》憑「杉菜」一角紅遍亞洲，並入圍金鐘獎最佳女主角獎。（《流星花園》海報）