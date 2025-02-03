大S逝世｜「男神收割機」4位前度全是有型靚仔　兩段姐弟戀最轟動

台灣女星徐熙媛（大S）今日（2月3日）傳出離世消息，享年48歲。由於消息突然，死訊震驚娛樂圈。大S個性敢愛敢恨，處理感情方面更是非常果斷；她與前夫汪小菲離婚106日後，便突然宣布與韓團「酷龍」成員具俊曄再婚；而與汪小菲的婚姻雖然只維持了十年，但當年二人僅認識49日便決定閃婚，也成為一時佳話。至於曾笑指自己是外貌協會的大S，過去多段戀情都是圈中出名的靚仔型男，每次拍拖都高調轟烈。

大S死訊震驚娛樂圈。（IG/@hsushiyuan）

「黑人」陳建州

大S與黑人陳建州自高中開始就認識，至今超過20年。兩人在2019年拍攝內地綜藝節目《我們是真正的朋友》時，以樹熊姿勢緊抱住黑人隨即掀起熱話，而兩人曾交往的陳年史亦被爆出。其實黑人老婆范瑋琪曾在《康熙來了》漏口風指，大S是黑人的前度。當年還沒跟黑人交往時，男方曾帶著大S去機場接自己機，一直到後來黑人跟自己說才知道。

大S第一段感情是她跟黑人（陳建州），二人自小關係非常好兼是兒時玩伴。（《我們是真正的朋友》截圖）

藍正龍

大S於2001年憑主演偶像劇《流星花園》的「杉菜」紅遍全亞洲，不過當年她喜歡的並不是偶像男團F4，而是客串的配角藍正龍。她曾公開表示第一眼看到藍正龍已喜歡對方，還問仔仔周渝民自己可不可以追他。當時大S已經是一線女星，但在愛情方面卻忠於自我，故努力倒追剛剛出道的藍正龍，開展這段姐弟戀。

大S與藍正龍在拍攝《流星花園》而認識。（微博圖片）

有指向來氣場爆燈的大S在藍正龍變得小鳥依人，但初出道的藍正龍卻沒有定下來的心。由於對未來沒有共識，兩人交往了4年後分手。大S當年在《娛樂百分百》宣布感情告終，除了讓觀眾驚訝，連妹妹小S徐熙娣都嚇了一跳。

周渝民

大S與仔仔周渝民在拍攝《流星花園》時認識，感情相當好更互認乾姐弟。後來直至2004年兩人再度合作拍攝偶像劇《戰神》日久生情，其後仔仔發生車禍，第一時間感到現場是大S，而不是仔仔當時的女友許瑋倫，讓仔仔得知大S的真心。後來仔仔亦確認自己對大S的愛意，兩人便公開認愛。

大S跟仔仔（周渝民）因合作《流星花園》而感情變深。（《流星花園》劇照）

由於在《流星花園》中，大S和仔仔所飾演的角色無法修成正果，兩人的戀情令不少粉絲都送上祝福。可惜這段相差5年的姐弟戀發展似乎不太順利，有指大S個性強勢，但仔仔比較低調寡言，加上外界對戀情過度關注，令兩人漸行漸遠。加上未能在婚姻上達成共識，最終結束了兩年情。

汪小菲

大S與汪小菲在安以軒的生日派對上認識，更火速發展成為情侶。雖然二人一直相隔兩地，聚小離多，更只見過面5次，最終在僅認識49日便閃婚。兩人結婚後，大S作風變得低調，兩人更育有一對子女，可惜在去年11月宣布離婚，結束10年情。

+ 5

具俊曄

大S與現任具俊曄其實多年前曾交往過，具俊曄曾於2010年在節目《黃金漁場 Radio Star》上透露，當年擔任蘇慧倫演唱會嘉賓，當年大S就坐在觀眾席，後來因節目與慶功宴的場合見面，大S對自己展開追求。兩人開始拍拖後，曾被記者拍得擁抱的照片，最後男方公開否認戀情，令大S大受打擊。後來具俊曄十年後的節目中，才公開當年因公司禁愛才會分手。

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）