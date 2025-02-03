大S逝世丨徐熙媛最後身影曝光　除夕夜獲小S讚︰沒化妝臉就發光

台灣女星徐熙媛（大S）證實於日本因流感病逝，終年48歲。大S妹妹徐熙娣（小S）難過證實大S死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

大S最後一次露面是在1月25日出席台灣「綜藝教父」王偉忠家宴，王的長女王羚嫁美國4年多，藝人陳建州、蔣雅淇等先後在社交平台分享當晚盛況，小S亦有到場。相中見到大S穿上一襲黑白長裙配襯西裝外褸，與開心挽著丈夫具俊曄一起舉杯，狀態奇佳，沒想到這竟是大S最後露面。

當晚大S與丈夫具俊曄一齊出席晚宴。（ig@blackielovelife）

見大S神采飛揚開心舉杯暢飲。（facebook@蔣雅淇）

另外，小S在去年除夕夜還有在Facebook發放家庭照，大讚姐姐明艷照人：「2025竟然要來了😨感謝老天我們還能齊聚一堂❤️好啊好啊，你們那麼愛看大S,我就發給你們看😮‍💨她就是沒化妝臉就發光，我們姐妹倆就是基因奇好，看看後面的徐媽就知道了🙂‍↔️怎樣怎樣🙂‍↔️蛇年一起young 🎉」，如今天人永隔，令人不勝唏噓。

除夕夜一家人開心見面。（facebook@小S 徐熙娣）