大S逝世｜徐熙媛跟汪小菲11年悲劇婚姻　離婚後被唱衰抽水吸金

大S（徐熙媛）在日本流感併發肺炎逝世，終年48歲。雖然大S在2022年閃嫁具俊曄，婚後甜蜜恩愛，但她跟前夫汪小菲的離婚官司卻鬧得甚不愉快，要對簿公堂，更爆出汪小菲在婚內出軌，離婚後又拒付贍養費，而前奶奶張蘭更在直播多次造謠唱衰大S，令大S不勝其煩再次提告。

大S跟汪小菲於2010年結婚，曾經有過甜蜜時光。（資料圖片）

大S跟汪小菲於2010年結婚，在海南三亞舉行婚禮，但卻爆出汪小菲婚前一腳踏兩船，跟名模呂婉柔交往。大S於2014年及2016年，分別誕下女兒及兒子，但不久後，婚姻已亮起紅燈。

大S跟汪小菲離婚後，子女共同撫養。（資料圖片）

2021年6月，大S單方面宣布與汪小菲離婚，子女共同撫養，但汪小菲卻拖欠5百萬贍養費，彼此對簿公堂，汪小菲於北京的資產被凍結。雙方交惡後，前奶奶張蘭，不斷開直播唱衰大S，最終大S控告張蘭造謠誹謗。

張蘭不時開直播唱衰大S。（資料圖片）

2022年，大S走出離婚陰霾，跟認識了20年的具俊曄閃婚，一度觸動到前夫汪小菲的神經，聲稱大S刷他的信用卡，送禮物給新歡具俊曄。

大S跟具俊曄閃婚。（資料圖片）

2024年，大S發文指控汪小菲孕期家暴和婚內出軌，在十年婚姻內二度流產，造成「二死一重傷」。大S爆料指跟汪小菲仍是夫妻時，收到了大量汪小菲婚內和別的女性的不堪照片。

大S爆前夫汪小菲婚內出軌。（資料圖片）

2024年5月，汪小菲跟台灣網紅、醫美顧問馬筱梅（Mandy）於上海登記結婚，不時放閃。近日汪小菲在春節假期，帶同Mandy、媽媽張蘭及外母，四人一起到泰國度假，當時張蘭還在抽大S水，透露對方行蹤。想不到事隔幾天，大S卻因日本流感併發肺炎猝逝。