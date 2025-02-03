大S逝世｜曾斷氣被送到ICU意識模糊　靠一人成功拉出鬼門關

大S（徐熙媛）今日突然傳來死訊，終年48歲。小S經紀人回應指：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你」。

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大S（徐熙媛）突然傳來死訊。（微博＠大S）

大S 2010年和汪小菲結婚，先後生下女兒玥兒和汪希箖，在2020年她登上內地節目《成為媽媽後》，回憶起當時生兒子的緊急狀況，曾一度斷氣昏迷，是女兒玥兒將她從鬼門關中拉回來，她說：「玥兒對我來說，是一個很了不起的孩子。」

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大S在產子的過程中，一度性命危殆。（影片截圖）

大S於2016年生下兒子汪希箖後，癲癇復發，她在節目上重提當日生命危殆的情境，「我生弟弟的時候我就斷氣了，被送到ICU重症病房，我一直在昏迷，只記得我要看到我的女兒、我要我的女兒。」醫生當時特別通融，讓大S的母親抱著2歲的玥兒進病房探望她，本來眼睛都張不開，意識模糊的大S，一見到玥兒，她的眼睛一下子就亮了，也許是因為看到女兒而重新燃起生存的意志，「然後我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來。」

大S在2014年誕下女兒汪希玥（小玥兒）。（大S微博）

她繼續回憶說道，「我永遠就是記得她那個時候，吸收住我的眼神，她接收到我給她的一個求救訊號，就是『玥兒你要幫忙媽媽照顧弟弟』，因為那個時候我不確定我能不能夠活下來。」

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