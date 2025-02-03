前TVB男星抗癌4月暴瘦26磅　曾因偷食打女星途盡毀北上做餐廳

陳振華遭老婆Alison怒斥偷食北姑，隔空要求離婚，不顧家庭更取消妻女局住公屋的資格，力數陳振華虐打女兒、無畀家用、欠落一身債等惡行。

印度裔演員陳振華（Ricky）去年8月確實患鼻咽癌第四期，但他表示會樂觀面對，又相信可以戰勝病魔。之後亦不時在抖音分享抗癌經過。直到去年10月，陳振華表示要「打伏」所以暫停更新。

陳振華在《金宵大廈》中飾演南亞裔警員「Raj Sir」為人熟悉。

神隱4個月，陳振華日前在抖音上載短片向大家拜年，雖然身形暴瘦了不少，頭髮亦剪短不少，但陳振華睇落精神不俗，他在影片中表示「最緊要身體健康，咁就咩都」之後又在留言透露自己在廣州過年，完成了12次化療、33次放療，但要3個月後復檢才知道是否抗癌成功，體重由86kg降至74kg，陳振華又謂待情況許可，將會再次直播與大家見面。

陳振華當年在同鄉喬寶寶的介紹下入行，參演過不少劇集，更有機會與天后容祖兒一起拍廣告，發展不俗。不過Alison在2020年7月於社交網以千字文控訴，指責陳振華根本沒有負養妻活兒的責任，幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，之後更四處借錢，又試過出手打女兒打到流血，甚至失蹤，令她無法辦理離婚手續，最後Alison更宣布與陳振華割席，並呼籲被陳振華借錢走數的人報警求助。星途盡毀嘅陳振華之後北上發展，曾被發現在廣州一間餐廳打工，負責清潔工作。